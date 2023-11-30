Рейтинг@Mail.ru
Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:52 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html
Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций
Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций - РИА Новости, 30.11.2023
Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций
Американский экономист и публицист Нассим Талеб считает, что инициаторы международных санкций не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:52
2023-11-30T17:52
россия
нассим талеб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a780325ba2b554faf8aadf169520b2.jpg
ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Американский экономист и публицист Нассим Талеб считает, что инициаторы международных санкций не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять. "Идея санкций мне не очень нравится, так как я считаю, что здесь нет принципа демократии. Кроме того, это очень бюрократично, и есть что-то порочное в этих санкциях. Складывается впечатление, что люди, которые применяют санкции, не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять", - заявил Талеб в ходе встречи в Ереване, прошедшей в рамках "Дней науки и бизнеса". В частности, говоря о санкциях против Сирии, Талеб заявил, что на самом деле они носят глубоко бюрократический характер и в этом смысле бессмысленны, так как нацелены не против правительства, а против народа. Он добавил, что то же самое касается антироссийских санкций, из-за которых страдает не правительство, а простые граждане. "В случае с Россией это (санкции - ред.) не ново, так как Россия - страна, привыкшая к негативному, в какой-то степени, враждебному отношению к себе, - сказал Талеб. Кроме того, по его словам, санкции против России изначально были мягкими. "А когда давление бывает небольшим, то идет компенсация и экономика пытается двигаться вперед", - сказал эксперт. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_3fb863006a8cb6c7203fd3ae9fb760b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нассим талеб, в мире
Россия, Нассим Талеб, В мире
Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций

Экономист Талеб: инициаторы международных санкций не достаточно компетентны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Американский экономист и публицист Нассим Талеб считает, что инициаторы международных санкций не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять.
"Идея санкций мне не очень нравится, так как я считаю, что здесь нет принципа демократии. Кроме того, это очень бюрократично, и есть что-то порочное в этих санкциях. Складывается впечатление, что люди, которые применяют санкции, не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять", - заявил Талеб в ходе встречи в Ереване, прошедшей в рамках "Дней науки и бизнеса".
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает
27 ноября, 08:00
В частности, говоря о санкциях против Сирии, Талеб заявил, что на самом деле они носят глубоко бюрократический характер и в этом смысле бессмысленны, так как нацелены не против правительства, а против народа. Он добавил, что то же самое касается антироссийских санкций, из-за которых страдает не правительство, а простые граждане.
"В случае с Россией это (санкции - ред.) не ново, так как Россия - страна, привыкшая к негативному, в какой-то степени, враждебному отношению к себе, - сказал Талеб. Кроме того, по его словам, санкции против России изначально были мягкими. "А когда давление бывает небольшим, то идет компенсация и экономика пытается двигаться вперед", - сказал эксперт.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября, 08:00
 
РоссияНассим ТалебВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала