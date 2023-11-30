https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html

Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций

Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций - РИА Новости, 30.11.2023

Экономист из США усомнился в компетентности инициаторов мировых санкций

Американский экономист и публицист Нассим Талеб считает, что инициаторы международных санкций не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:52

2023-11-30T17:52

2023-11-30T17:52

россия

нассим талеб

в мире

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ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Американский экономист и публицист Нассим Талеб считает, что инициаторы международных санкций не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять. "Идея санкций мне не очень нравится, так как я считаю, что здесь нет принципа демократии. Кроме того, это очень бюрократично, и есть что-то порочное в этих санкциях. Складывается впечатление, что люди, которые применяют санкции, не достаточно компетентны, чтобы их правильно применять", - заявил Талеб в ходе встречи в Ереване, прошедшей в рамках "Дней науки и бизнеса". В частности, говоря о санкциях против Сирии, Талеб заявил, что на самом деле они носят глубоко бюрократический характер и в этом смысле бессмысленны, так как нацелены не против правительства, а против народа. Он добавил, что то же самое касается антироссийских санкций, из-за которых страдает не правительство, а простые граждане. "В случае с Россией это (санкции - ред.) не ново, так как Россия - страна, привыкшая к негативному, в какой-то степени, враждебному отношению к себе, - сказал Талеб. Кроме того, по его словам, санкции против России изначально были мягкими. "А когда давление бывает небольшим, то идет компенсация и экономика пытается двигаться вперед", - сказал эксперт. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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россия, нассим талеб, в мире