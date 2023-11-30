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В Красноярском крае умерла вышедшая к людям рысь
В Красноярском крае умерла вышедшая к людям рысь - РИА Новости, 30.11.2023
В Красноярском крае умерла вышедшая к людям рысь
Обессилевшая рысь, которая накануне вышла к домам в Енисейске на севере Красноярского края, скончалась, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:32
2023-11-30T11:32
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Обессилевшая рысь, которая накануне вышла к домам в Енисейске на севере Красноярского края, скончалась, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Когда рысь пришла в Енисейск, полиция оповестила о случившемся центр охраны дикой природы "Инстинкт", специалисты которого выехали из Красноярска. На видео, предоставленном полицией, видно, как животное свернулось на земле. В непосредственной близости от рыси находились люди, но она не убегала. В четверг рысь перебралась в частное подворье, животное в ожидании прибытия специалистов находилось под наблюдением полиции. "Рысь отловили прибывшие специалисты. Планировалось перевезти ее в Красноярск, чтобы затем передать в один из зоопарков. Однако спустя время дикая кошка скончалась", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что тело направлено на экспертизу, которая установит причину смерти.
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происшествия, красноярский край, енисейск, красноярск
Происшествия, Красноярский край, Енисейск, Красноярск
В Красноярском крае умерла вышедшая к людям рысь
В Красноярском крае умерла вышедшая к людям обессилевшая рысь