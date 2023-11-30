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Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани - РИА Новости, 30.11.2023
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Рязанская область
 
12:48 30.11.2023 (обновлено: 16:12 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/ryazan-1912878128.html
Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани
Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани - РИА Новости, 30.11.2023
Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл работу Всероссийского форума "Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее", в котором принимают участие... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T12:48
2023-11-30T16:12
рязанская область
технологии
рязань
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл работу Всероссийского форума "Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее", в котором принимают участие координаторы федерального проекта из 40 регионов, передает корреспондент РИА Новости. "Рязань сегодня принимает координаторов федерального проекта "Цифровая Россия". Я так понимаю, что в таком формате подобная встреча проходит впервые. У нас здесь собрались представители 40 регионов", - сообщил на открытии Павел Малков. По его словам, Рязанская область серьезно занимается внедрением цифровых технологий. В частности, разрабатывается решение, которое объединит все системы видеонаблюдения региона и свяжет с искусственным интеллектом. Целью проекта является не только повышение уровня безопасности в области, но и мониторинг лесных пожаров. Кроме того, внедряется интеллектуальная транспортная система и цифровая карта жителя. "Я считаю, главное, что любая информационная система, любой цифровой проект должен приносить реальную пользу. То есть результатом проекта никогда не может быть просто внедрение информационной системы… Этот проект, информационная система всегда должна быть направлена на реальный, конкретный результат", - отметил губернатор.
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технологии, рязань, рязанская область, павел малков
Рязанская область, Технологии, Рязань, Рязанская область, Павел Малков

Губернатор Малков открыл форум "Цифровая Россия" в Рязани

© Фото : Правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков во время открытия Всероссийского форума "Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее". 30 ноября 2023
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время открытия Всероссийского форума Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время открытия Всероссийского форума "Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее". 30 ноября 2023
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РЯЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков открыл работу Всероссийского форума "Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее", в котором принимают участие координаторы федерального проекта из 40 регионов, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Рязань сегодня принимает координаторов федерального проекта "Цифровая Россия". Я так понимаю, что в таком формате подобная встреча проходит впервые. У нас здесь собрались представители 40 регионов", - сообщил на открытии Павел Малков.
По его словам, Рязанская область серьезно занимается внедрением цифровых технологий. В частности, разрабатывается решение, которое объединит все системы видеонаблюдения региона и свяжет с искусственным интеллектом. Целью проекта является не только повышение уровня безопасности в области, но и мониторинг лесных пожаров. Кроме того, внедряется интеллектуальная транспортная система и цифровая карта жителя.
"Я считаю, главное, что любая информационная система, любой цифровой проект должен приносить реальную пользу. То есть результатом проекта никогда не может быть просто внедрение информационной системы… Этот проект, информационная система всегда должна быть направлена на реальный, конкретный результат", - отметил губернатор.
 
Рязанская областьТехнологииРязаньРязанская областьПавел Малков
 
 
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