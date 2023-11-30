https://ria.ru/20231130/rsa-1912806113.html

РСА заявил о подорожании средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО

РСА заявил о подорожании средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО - РИА Новости, 30.11.2023

РСА заявил о подорожании средней стоимости запчастей в справочниках ОСАГО

Средняя стоимость запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, с 19 декабря вырастет на 9,8% относительно показателя кварталом ранее,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:13

2023-11-30T09:13

2023-11-30T09:13

россия

общество

росссийский союз автостраховщиков (рса)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Средняя стоимость запчастей в справочниках, по которым рассчитываются выплаты по ОСАГО, с 19 декабря вырастет на 9,8% относительно показателя кварталом ранее, по сравнению с ценами в справочнике версии, вышедшей 19 декабря 2022 года, средняя стоимость запчастей возросла на 7,4%, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА). "19 декабря вступят в силу новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По предварительной оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами предыдущей версии, применявшейся с 19 сентября, увеличится в среднем на 9,8%", - приводятся в сообщении слова президента союза Евгения Уфимцева. Он отметил, что по сравнению с ценами в справочнике версии, вышедшей 19 декабря 2022 года, средняя стоимость запчастей возросла на 7,4%. "С учетом колебаний курсов валют, которые мы имели в середине года, можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло. Но в целом мы оцениваем, что имеет место стабилизация ситуации с запчастями", - отметил глава РСА. Уфимцев также подчеркнул, что, несмотря на рост средней стоимости запчастей, динамика цен на разные марки автомобили различается. Так, по Hyundai можно отметить некоторое снижение цен или умеренный рост. Например, по отношению к сентябрю ветровое стекло подешевело до 6 тысяч рублей (-28%), дверь - до 20 тысяч рублей (-35%), а фара подорожала до 145 тысяч рублей (+5%). Примерно такая же ситуация по Toyota - к сентябрю стекла и двери подешевели, фара в сборе - подорожала на 6%. По его мнению, это означает, что рынки запчастей для этих марок автомобилей чувствуют себя хорошо, оригинальные и неоригинальные запчасти насыщают рынок, цены немного падают. "По Renault есть небольшой, но уверенный рост по многим наиболее востребованным позициям - на 15-30% (дверь задняя левая - до 29 тысяч рублей, лобовое стекло - 16 тысяч рублей). По KIA и Nissan зафиксирован наибольший рост, например, цены на ветровые стекла выросли в несколько раз (до 41,5 тысячи рублей и 54,5 тысячи рублей соответственно), то же и на двери - до 30 тысяч рублей и 80 тысяч рублей)", - сказал он, комментируя динамику цен на детали и запчасти по отношению к сентябрю. "Это означает, что по этим маркам автомобилей на рынке становится меньше неоригинальных запчастей приемлемого качества, и средние цены формируются либо по ценам "оригинала", либо по ценам качественного "неоригинала", которые лишь немного отстают", - добавил Уфимцев.

https://ria.ru/20231107/gd-1907908324.html

https://ria.ru/20231127/rsa-1912089720.html

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россия, общество, росссийский союз автостраховщиков (рса)