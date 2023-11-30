https://ria.ru/20231130/rpts-1912958566.html

В РПЦ назвали запрет ЛГБТ* нравственной самозащитой общества

В РПЦ назвали запрет ЛГБТ* нравственной самозащитой общества - РИА Новости, 30.11.2023

В РПЦ назвали запрет ЛГБТ* нравственной самозащитой общества

Признание международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и его запрет в России – это "форма нравственной самозащиты общества", считает заместитель... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:51

2023-11-30T16:51

2023-11-30T16:57

вахтанг кипшидзе

европа

россия

общество

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Признание международного движения ЛГБТ* экстремистской организацией и его запрет в России – это "форма нравственной самозащиты общества", считает заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Ранее Верховный суд РФ признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил в России, причем решение следует "исполнять немедленно". С иском в суд обратился Минюст. Как сообщали ранее в министерстве, в деятельности ЛГБТ* на территории РФ "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". "Признание ЛГБТ-движения* экстремистским – форма нравственной самозащиты общества. Мы знаем по свидетельству многих западных христиан, которые придерживаются традиционных убеждений в отношении брака и семьи, что деятельность ЛГБТ-движений* направлена на вытеснение христианского представления о браке и семье как из публичного, так и правого пространства", - сказал Кипшидзе РИА Новости.По его словам, само представление о семье как союзе мужчины и женщины в Европе исторически основано на христианском вероучении. "Поэтому деятельность ЛГБТ-движения* в разных странах направлена против христианского представления о браке, против самой религиозной концепции. И это, конечно, в результате приводит к ущемлению прав верующих в странах, где ЛГБТ-движение* получило свободу действий. Например, детей христиан в школе заставляют учить, что брак – это не союз мужчины и женщины, а непонятно что. В результате деятельности международного ЛГБТ-движения* во многих странах Запада брак юридически уравнен с ЛГБТ-сожительством*", - пояснил зампредседателя синодального отдела.Он также упомянул о случаях, когда на Западе представители ЛГБТ* подавали в суд на священников, которые в проповедях называли однополые отношения грехом. "Как можно судить по происходящему в странах, где ЛГБТ* предоставлена свобода деятельности, оно имеет признаки экстремистского, потому что результат его деятельности в логическом завершении – уничтожение традиционного представления о браке и семье. Думаю, что если такому движению дать волю в России, оно будет преследовать те же цели, как и на Западе. Для нас это является неприемлемым", - заключил собеседник агентства.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231122/tsennosti-1911011329.html

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вахтанг кипшидзе, европа, россия, общество, русская православная церковь