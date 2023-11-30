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Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки - РИА Новости, 30.11.2023
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11:50 30.11.2023 (обновлено: 11:59 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/rospotrebnadzor-1912852160.html
Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки
Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки - РИА Новости, 30.11.2023
Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки
Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:50
2023-11-30T11:59
москва
шри-ланка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.Ранее в СМИ появилась информация, что в Шереметьево приземлился самолет с пассажиром, у которого подозревают лихорадку Денге.&quot;В службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, в аэр. Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки. Незамедлительно в АИС &quot;Периметр&quot; была занесена информация о выявлении пассажира с повышенной температурой тела и принято решение о проведении санитарно-карантинных мероприятий на борту самолета&quot;, - говорится в сообщении.Был выявлен круг контактных лиц, проведен опрос пассажиров и членов экипажа, бесконтактная термометрия. Жалоб на состояние здоровья нет, повышенной температуры тела среди остальных пассажиров и членов экипажа не выявлено, уточнили в ведомстве.Пассажиру с повышенной температурой тела было предоставлено отдельное место в самолете и туалет. По прибытию в Москву пассажир передан медикам, устанавливается причина заболевания, добавили в управлении.В настоящее время, проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, заключительная дезинфекция и дезинсекции воздушного судна, организовано меднаблюдение за членами экипажа, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20231129/infektsiya-1912779553.html
https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html
москва
шри-ланка
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москва, шри-ланка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Москва, Шри-Ланка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки

Роспотребнадзо проводит противоэпидемические мероприятия в Московской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Шереметьево приземлился самолет с пассажиром, у которого подозревают лихорадку Денге.
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«

"В службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, в аэр. Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки. Незамедлительно в АИС "Периметр" была занесена информация о выявлении пассажира с повышенной температурой тела и принято решение о проведении санитарно-карантинных мероприятий на борту самолета", - говорится в сообщении.

Был выявлен круг контактных лиц, проведен опрос пассажиров и членов экипажа, бесконтактная термометрия. Жалоб на состояние здоровья нет, повышенной температуры тела среди остальных пассажиров и членов экипажа не выявлено, уточнили в ведомстве.
Пассажиру с повышенной температурой тела было предоставлено отдельное место в самолете и туалет. По прибытию в Москву пассажир передан медикам, устанавливается причина заболевания, добавили в управлении.
В настоящее время, проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, заключительная дезинфекция и дезинсекции воздушного судна, организовано меднаблюдение за членами экипажа, пояснили в Роспотребнадзоре.
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МоскваШри-ЛанкаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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