https://ria.ru/20231130/rospotrebnadzor-1912852160.html

Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки

Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки - РИА Новости, 30.11.2023

Роспотребнадзор проводит профилактику после прилета пассажира из Шри-Ланки

Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:50

2023-11-30T11:50

2023-11-30T11:59

москва

шри-ланка

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в связи с выявлением пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.Ранее в СМИ появилась информация, что в Шереметьево приземлился самолет с пассажиром, у которого подозревают лихорадку Денге."В службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора, в аэр. Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки. Незамедлительно в АИС "Периметр" была занесена информация о выявлении пассажира с повышенной температурой тела и принято решение о проведении санитарно-карантинных мероприятий на борту самолета", - говорится в сообщении.Был выявлен круг контактных лиц, проведен опрос пассажиров и членов экипажа, бесконтактная термометрия. Жалоб на состояние здоровья нет, повышенной температуры тела среди остальных пассажиров и членов экипажа не выявлено, уточнили в ведомстве.Пассажиру с повышенной температурой тела было предоставлено отдельное место в самолете и туалет. По прибытию в Москву пассажир передан медикам, устанавливается причина заболевания, добавили в управлении.В настоящее время, проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, заключительная дезинфекция и дезинсекции воздушного судна, организовано меднаблюдение за членами экипажа, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20231129/infektsiya-1912779553.html

https://ria.ru/20231103/denge-1906967875.html

москва

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, шри-ланка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия