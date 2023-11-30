https://ria.ru/20231130/rf-1912937816.html

Запрет ЛГБТ* в России не отразится на обычных людях, считает адвокат

Запрет ЛГБТ* в России не отразится на обычных людях, считает адвокат - РИА Новости, 30.11.2023

Запрет ЛГБТ* в России не отразится на обычных людях, считает адвокат

Решение Верховного суда РФ о признании движения ЛГБТ* экстремистским не отразится на жизни простых людей любой ориентации - запрещают не их, а "враждебную... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:45

2023-11-30T15:45

2023-11-30T15:55

общество

россия

дмитрий аграновский

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Решение Верховного суда РФ о признании движения ЛГБТ* экстремистским не отразится на жизни простых людей любой ориентации - запрещают не их, а "враждебную организацию, использующую их как повестку", считает адвокат Дмитрий Аграновский. "На жизни людей это решение не отразится. В России никогда не преследовали представителей ЛГБТ* по этим признакам, и нет оснований, что будут преследовать", - сказал адвокат РИА Новости.Он не стал прогнозировать, как сложится практика после решения суда, но не считает, что есть основания для опасений. "Запрещаются не люди определенной ориентации, а конкретная организация, которая использует повестку для занятия деструктивной деятельностью. Она не защищает людей, а, наоборот, провоцирует, чтобы они попали под репрессии и вошли в конфликт с государством", - добавил Аграновский. Днем в четверг Верховный суд РФ признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. С иском о запрете обратился Минюст: по оценке ведомства, в деятельности ЛГБТ-движения* в России "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231130/peskov-1912855994.html

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общество, россия, дмитрий аграновский