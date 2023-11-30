https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html

Минобрнауки РФ, РЭЦ и РСПП реформируют высшее образование в сфере ВЭД

Минобрнауки РФ, РЭЦ и РСПП реформируют высшее образование в сфере ВЭД - РИА Новости, 30.11.2023

Минобрнауки РФ, РЭЦ и РСПП реформируют высшее образование в сфере ВЭД

Система подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности будет модернизирована, в Сочи дан официальный старт работе, которую совместно проведет... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:28

2023-11-30T18:28

2023-11-30T18:50

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

дмитрий чернышенко

российский союз промышленников и предпринимателей

сочи

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Система подготовки специалистов для внешнеэкономической деятельности будет модернизирована, в Сочи дан официальный старт работе, которую совместно проведет Министерство образования и науки РФ, Российский экспортный центр и Российский союз промышленников и предпринимателей, сообщает РЭЦ."Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко на полях III Конгресса молодых ученых. Уже в 2024 году будет внедрен принципиально новый подход к подготовке специалистов по ВЭД. К уже созданной теоретической базе добавится прикладная часть, сформированная Школой экспорта РЭЦ на базе своего апробированного на бизнесе уникального контента", - говорится в сообщении. Таким образом, у студентов будет возможность усилить теоретическую подготовку практическими навыками, погрузиться в задачи бизнеса и обратить на себя внимание потенциальных работодателей."Мы решаем совместно простую задачу: выяснить, как с учётом сложностей устроенности современного образования дать актуальные знания тем, кто сталкивается с внешнеэкономической деятельностью. Речь идёт как о профессиональных знаниях, которые находятся на “фронтире” ежедневно, так и о базовых, для того, чтобы повысить конкурентоспособность страны, а в широком смысле – товаров, работ и услуг. Роль Министерства науки и высшего образования РФ здесь огромна", - отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков."Мы ожидаем, что количество выпускников, трудоустроенных на экспортно ориентированные предприятия, вырастет на 20%. В среднесрочной перспективе – вырастет количество новых экспортеров и нового экспорта", - подчеркнула генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина.Стороны ставят перед собой задачу совместно создавать такие условия, благодаря которым выпускники вузов будут максимально востребованы с учетом текущих и перспективных потребностей внутреннего и внешнего рынка труда.

https://ria.ru/20231130/prodazhi-1912989099.html

россия

сочи

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, дмитрий чернышенко, российский союз промышленников и предпринимателей, сочи