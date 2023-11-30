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РЭЦ проведет вебинар по оценке соответствия продукции для экспорта в Турцию - РИА Новости, 30.11.2023
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10:59 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/rets-1912836421.html
РЭЦ проведет вебинар по оценке соответствия продукции для экспорта в Турцию
РЭЦ проведет вебинар по оценке соответствия продукции для экспорта в Турцию - РИА Новости, 30.11.2023
РЭЦ проведет вебинар по оценке соответствия продукции для экспорта в Турцию
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 20 декабря в 11:00 (мск) проведет бесплатную онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:59
2023-11-30T10:59
экономика
турция
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 20 декабря в 11:00 (мск) проведет бесплатную онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Турцию, сообщает центр."Российский экспортный центр проведет бесплатную онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Турцию пищевой, строительной, машиностроительной, химической продукции, БАДов и косметики", - говорится в сообщении.На консультации эксперты подробно разберут все этапы регистрации продукции при выходе на турецкий рынок.Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами разберут техническое регулирование в Турции и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия.Также на вебинаре расскажут о порядке регистрации косметики, БАДов, удобрений, химической продукции, особенностях испытаний пищевой продукции в соответствии с национальными стандартами Турции и способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на турецкий рынок.Регистрация на консультацию открыта до 19 декабря на сайте РЭЦ."Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Даниилу Терещенко по электронному адресу", - добавили в РЭЦ.
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экономика, турция, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Турция, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ проведет вебинар по оценке соответствия продукции для экспорта в Турцию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЭЦ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 20 декабря в 11:00 (мск) проведет бесплатную онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Турцию, сообщает центр.
"Российский экспортный центр проведет бесплатную онлайн-консультацию для компаний, планирующих или уже осуществляющих поставки в Турцию пищевой, строительной, машиностроительной, химической продукции, БАДов и косметики", - говорится в сообщении.
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На консультации эксперты подробно разберут все этапы регистрации продукции при выходе на турецкий рынок.
Специалисты РЭЦ совместно с приглашенными экспертами разберут техническое регулирование в Турции и чем может помочь РЭЦ в области оценки соответствия.
Также на вебинаре расскажут о порядке регистрации косметики, БАДов, удобрений, химической продукции, особенностях испытаний пищевой продукции в соответствии с национальными стандартами Турции и способах и особенностях правовой охраны интеллектуальной собственности при выходе на турецкий рынок.
Регистрация на консультацию открыта до 19 декабря на сайте РЭЦ.
"Если у вас появились вопросы, просим обращаться к Даниилу Терещенко по электронному адресу", - добавили в РЭЦ.
 
ЭкономикаТурцияРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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