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В Совфеде прокомментировали заявление Украины о репарациях

В Совфеде прокомментировали заявление Украины о репарациях - РИА Новости, 30.11.2023

В Совфеде прокомментировали заявление Украины о репарациях

Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:20

2023-11-30T11:20

2023-11-30T11:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

григорий карасин

совет федерации рф

в мире

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ТАШКЕНТ, 30 ноя - РИА Новости. Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Москвой, если со стороны России не будут выплачены репарации. "Мы должны понимать, что требования Киева носят, как правило, очень демагогический, огульный характер, поэтому навряд ли нам надо повторять с точностью все эти всплески эмоции и требований", - сказал Карасин на полях Второго глобального межпарламентского форума в Ташкенте, отвечая на вопрос о необходимости выдвигать Украине ответные требования о репарациях из-за разрушения инфраструктуры новых регионов России. Второй глобальный форум межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития открылся в Ташкенте 30 ноября. Карасин отметил, что российская сторона самостоятельно ведет подсчет человеческих жертв и экономического ущерба, который нанесла "хунта, этот, так сказать, киевский режим" новым регионам РФ. "Поэтому будем поспокойнее, посерьезнее, меньше заниматься вот этой вот эмоциональной пропагандой, но итоги будем подводить сами", - добавил сенатор. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом, однако тот на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231130/yug-1912792736.html

https://ria.ru/20231128/mir-1912493265.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911028037.html

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россия, украина, григорий карасин, совет федерации рф, в мире