https://ria.ru/20231130/remont-1912880366.html

Нижегородская область получит более 1 млрд рублей на ремонт станции аэрации

Нижегородская область получит более 1 млрд рублей на ремонт станции аэрации - РИА Новости, 30.11.2023

Нижегородская область получит более 1 млрд рублей на ремонт станции аэрации

Нижегородская область получит более 1 миллиарда рублей из бюджета РФ на опережающее финансирование реконструкции станции аэрации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:51

2023-11-30T12:51

2023-11-30T12:51

нижегородская область

нижегородская область

андрей макаров

роскапстрой

глеб никитин

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Нижегородская область получит более 1 миллиарда рублей из бюджета РФ на опережающее финансирование реконструкции станции аэрации, сообщает пресс-служба правительства региона. "Нижегородской области планируется направить 1,03 миллиарда рублей из бюджета РФ на опережающее финансирование реконструкции Нижегородской станции аэрации. Предложение о выделении средств поддержала комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством Андрея Макарова", - говорится в сообщении. По словам Макарова, Нижегородская область активно работает над сокращением доли загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", в связи с этим решено выделить планируемые на 2024 год средства уже сейчас. "Нижегородская станция аэрации, введенная в эксплуатацию в 1975 году, - один из самых крупных объектов водоочистки на Волге, который обслуживает не только Нижний Новгород, но и расположенный рядом Бор, ее производительность - более 750 тысяч кубометров в сутки", - отмечается в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что замена и реконструкция оборудования, которые предусматривает проект модернизации станции, позволят улучшить качество очистки сточных вод и довести их до современных нормативов. Всего предстоит реконструировать более 100 объектов, их поэтапно выводят из эксплуатации, не останавливая работу станции. В настоящее время ведутся работы по реконструкции блока биологической и механической очистки воды, станции технической воды, сливной станции и резервуара дождевых вод. Задействовано более 250 рабочих и инженерно-технического персонала. "Опережающее финансирование позволит нам профинансировать закупку материалов и необходимого оборудования, которое требует длительного и специального заказа. Так как станция аэрации является действующим объектом, важно в ходе реконструкции сохранить надежность ее работы по обслуживанию жителей и промышленных предприятий. Все работы ведутся поэтапно", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Контракт на выполнение работ по реконструкции Нижегородской станции аэрации был заключен с федеральной организацией "Роскапстрой" в сентябре 2022 года. Будет создана современная бактериологическая лаборатория, специалисты обновят первичные отстойники, песколовки, установки для биологической очистки воды и обработки осадка.

https://ria.ru/20231129/it-otrasl-1912696092.html

https://ria.ru/20231116/remont-1909881463.html

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нижегородская область, андрей макаров, роскапстрой, глеб никитин, нижний новгород, россия