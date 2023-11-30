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"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц - РИА Новости, 30.11.2023
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Наука
 
02:05 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/razrabotki-1912787385.html
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц - РИА Новости, 30.11.2023
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц
Холдинг "Росэлектроника"(входит в Ростех) разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотников "Чайка", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:05
2023-11-30T02:05
наука
технологии
российская электроника
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника"(входит в Ростех) разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотников "Чайка", сообщил РИА Новости генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых. "НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) разрабатывает новую модификацию орнитологического комплекса ORNI, которая будет обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Система получила название "Чайка", работы по проекту ведутся совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)", - рассказал Скорых в ходе международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Sfitex 2023. Отсутствие какого-либо излучения позволяет комплексу работать, не мешая системам связи и обеспечения полетов. Пассивная радиолокация не требует разрешения на использование частот и не создает помехи другим устройствам, а также у нее отсутствует вредное воздействие на людей и окружающую среду, также отметил он. С помощью разрабатываемого программного обеспечения система будет способна распознавать птиц, определять направление их движения, высоту, скорость и регистрировать все внешние события для дальнейшего анализа. Кроме того, новая разработка будет "видеть" приближение беспилотников, а также сможет сопрягаться с различными устройствами подавления дронов. Данные мониторинга обстановки передаются в пункт управления оператору для принятия решений. Система также может работать в автоматическом режиме. Разработанный специалистами "Вектора" комплекс ORNI позволяет отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме.
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технологии, российская электроника, ростех, наука, россия
Наука, Технологии, Российская электроника, Ростех, Наука, Россия
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц

"Росэлектроника" разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и БПЛА

© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Rostec
Стенд компании "Росэлектроника". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника"(входит в Ростех) разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотников "Чайка", сообщил РИА Новости генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых.
«
"НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) разрабатывает новую модификацию орнитологического комплекса ORNI, которая будет обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Система получила название "Чайка", работы по проекту ведутся совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)", - рассказал Скорых в ходе международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Sfitex 2023.
Отсутствие какого-либо излучения позволяет комплексу работать, не мешая системам связи и обеспечения полетов. Пассивная радиолокация не требует разрешения на использование частот и не создает помехи другим устройствам, а также у нее отсутствует вредное воздействие на людей и окружающую среду, также отметил он.
С помощью разрабатываемого программного обеспечения система будет способна распознавать птиц, определять направление их движения, высоту, скорость и регистрировать все внешние события для дальнейшего анализа.
Кроме того, новая разработка будет "видеть" приближение беспилотников, а также сможет сопрягаться с различными устройствами подавления дронов. Данные мониторинга обстановки передаются в пункт управления оператору для принятия решений. Система также может работать в автоматическом режиме.
Разработанный специалистами "Вектора" комплекс ORNI позволяет отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме.
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