https://ria.ru/20231130/razrabotki-1912787385.html
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц - РИА Новости, 30.11.2023
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц
Холдинг "Росэлектроника"(входит в Ростех) разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотников "Чайка", сообщил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:05
2023-11-30T02:05
2023-11-30T02:05
наука
технологии
российская электроника
ростех
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152708/02/1527080211_0:191:1834:1223_1920x0_80_0_0_f1dc4403bfca408fcfa4de1a761a7588.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника"(входит в Ростех) разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотников "Чайка", сообщил РИА Новости генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых. "НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) разрабатывает новую модификацию орнитологического комплекса ORNI, которая будет обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Система получила название "Чайка", работы по проекту ведутся совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)", - рассказал Скорых в ходе международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Sfitex 2023. Отсутствие какого-либо излучения позволяет комплексу работать, не мешая системам связи и обеспечения полетов. Пассивная радиолокация не требует разрешения на использование частот и не создает помехи другим устройствам, а также у нее отсутствует вредное воздействие на людей и окружающую среду, также отметил он. С помощью разрабатываемого программного обеспечения система будет способна распознавать птиц, определять направление их движения, высоту, скорость и регистрировать все внешние события для дальнейшего анализа. Кроме того, новая разработка будет "видеть" приближение беспилотников, а также сможет сопрягаться с различными устройствами подавления дронов. Данные мониторинга обстановки передаются в пункт управления оператору для принятия решений. Система также может работать в автоматическом режиме. Разработанный специалистами "Вектора" комплекс ORNI позволяет отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме.
https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152708/02/1527080211_171:0:1802:1223_1920x0_80_0_0_4adc0e96007b50faed140cec2c3cc8d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, российская электроника, ростех, наука, россия
Наука, Технологии, Российская электроника, Ростех, Наука, Россия
"Росэлектроника" разрабатывает комплекс защиты аэропортов от птиц
"Росэлектроника" разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и БПЛА
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника"(входит в Ростех) разрабатывает новый комплекс защиты аэропортов от птиц и беспилотников "Чайка", сообщил РИА Новости генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых.
«
"НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) разрабатывает новую модификацию орнитологического комплекса ORNI, которая будет обнаруживать не только птиц, но и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Система получила название "Чайка", работы по проекту ведутся совместно с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)", - рассказал Скорых в ходе международной выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности Sfitex 2023.
Отсутствие какого-либо излучения позволяет комплексу работать, не мешая системам связи и обеспечения полетов. Пассивная радиолокация не требует разрешения на использование частот и не создает помехи другим устройствам, а также у нее отсутствует вредное воздействие на людей и окружающую среду, также отметил он.
С помощью разрабатываемого программного обеспечения система будет способна распознавать птиц, определять направление их движения, высоту, скорость и регистрировать все внешние события для дальнейшего анализа.
Кроме того, новая разработка будет "видеть" приближение беспилотников, а также сможет сопрягаться с различными устройствами подавления дронов. Данные мониторинга обстановки передаются в пункт управления оператору для принятия решений. Система также может работать в автоматическом режиме.
Разработанный специалистами "Вектора" комплекс ORNI позволяет отслеживать полеты птиц на расстоянии до 20 км, определять направление, высоту и скорость их движения, а также автоматически включать средства отпугивания, установленные на аэродроме.
В России разработали компактный антидроновый комплекс "Чистюля"