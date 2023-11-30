The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине
Economist: Россия побеждает в украинском конфликте
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишет The Economist.
"Как минимум в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений", — говорится в материале.
Отмечается, что текущие позиции российского лидера говорят о возможности его победы в конфликте. Президент России поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть, поясняет автор публикации.
Кроме того, в это время настроение в Киеве стало более мрачным, а между президентом Владимиром Зеленском и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел раскол.
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"Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и беспокойство о будущем Украины подорвали авторитет Зеленского среди избирателей", — резюмируется в статье.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.