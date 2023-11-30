Рейтинг@Mail.ru
The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 30.11.2023 (обновлено: 22:19 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html
The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине
The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.11.2023
The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине
Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишет The Economist. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:54
2023-11-30T22:19
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алексей данилов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишет The Economist."Как минимум в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений", — говорится в материале.Отмечается, что текущие позиции российского лидера говорят о возможности его победы в конфликте. Президент России поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть, поясняет автор публикации.Кроме того, в это время настроение в Киеве стало более мрачным, а между президентом Владимиром Зеленском и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел раскол.&quot;Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и беспокойство о будущем Украины подорвали авторитет Зеленского среди избирателей&quot;, — резюмируется в статье.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912981475.html
https://ria.ru/20231130/blinken-1912920508.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4ff3a0d32b834477aa02adb51c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей данилов, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине

Economist: Россия побеждает в украинском конфликте

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишет The Economist.
"Как минимум в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений", — говорится в материале.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"От Одессы до Харькова". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 17:54
Отмечается, что текущие позиции российского лидера говорят о возможности его победы в конфликте. Президент России поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть, поясняет автор публикации.
Кроме того, в это время настроение в Киеве стало более мрачным, а между президентом Владимиром Зеленском и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел раскол.
«

"Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и беспокойство о будущем Украины подорвали авторитет Зеленского среди избирателей", — резюмируется в статье.

Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"Высадятся на Луну". Заявление госсекретаря США о Путине вызвало шок в США
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала