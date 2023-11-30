https://ria.ru/20231130/putin-1912999885.html

The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине

The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине - РИА Новости, 30.11.2023

The Economist: Россия побеждает в конфликте на Украине

Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишет The Economist. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:54

2023-11-30T18:54

2023-11-30T22:19

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир зеленский

валерий залужный

алексей данилов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия побеждает в украинском конфликте и будет иметь более выгодное положение в наступающем году, пишет The Economist."Как минимум в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы, потому что у нее будет больше дронов и артиллерийских снарядов, а ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений", — говорится в материале.Отмечается, что текущие позиции российского лидера говорят о возможности его победы в конфликте. Президент России поставил страну на военные рельсы и укрепил свою власть, поясняет автор публикации.Кроме того, в это время настроение в Киеве стало более мрачным, а между президентом Владимиром Зеленском и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошел раскол."Внутренние опросы показывают, что коррупционные скандалы и беспокойство о будущем Украины подорвали авторитет Зеленского среди избирателей", — резюмируется в статье.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912981475.html

https://ria.ru/20231130/blinken-1912920508.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей данилов, вооруженные силы украины, евросоюз