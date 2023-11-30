https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html

ОНФ: Путин сам выберет, на какие вопросы "Прямой линии" он даст ответ

ОНФ: Путин сам выберет, на какие вопросы "Прямой линии" он даст ответ - РИА Новости, 30.11.2023

ОНФ: Путин сам выберет, на какие вопросы "Прямой линии" он даст ответ

Президент России Владимир Путин будет сам выбирать вопросы "Прямой линии", на которые он даст ответ, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:42

2023-11-30T12:42

2023-11-30T12:42

владимир путин

онф

общество

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин будет сам выбирать вопросы "Прямой линии", на которые он даст ответ, сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Ранее Песков рассказал, что пресс-конференция Путина будет объединена с "Прямой линией" и состоится 14 декабря. Прием вопросов от граждан начинается 1 декабря. "Объединенная редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы, предлагать их нашему лидеру, дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать", - сказал Кузнецов журналистам. При этом он подчеркнул, что стоит задача не потерять ни один вопрос.

https://ria.ru/20231130/liniya-1912867689.html

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владимир путин, онф, общество, россия