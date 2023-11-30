https://ria.ru/20231130/putin-1912854712.html

Встреча Путина и Сечина 1 декабря будет непубличной, заявил Песков

Встреча Путина и Сечина 1 декабря будет непубличной, заявил Песков - РИА Новости, 30.11.2023

Встреча Путина и Сечина 1 декабря будет непубличной, заявил Песков

Встреча президента России Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина в пятницу будет непубличной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:58

2023-11-30T11:58

2023-11-30T12:26

россия

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игорь сечин

политика

цены на нефть

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опек

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина в пятницу будет непубличной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил, что намерен провести рабочую встречу с Сечиным в пятницу."Действительно президент рассказал вчера о том, что такая встреча состоится, это действительно так. Это будет встреча в закрытом режиме, закрытая встреча", - сказал Песков.Он напомнил журналистам, что в течение дня, когда Кремль сообщает, что у президента день наполнен внутренними встречами и совещаниями, о подавляющем большинстве встреч у Кремля нет возможности сообщать."Они (встречи) не предназначены для публикования, вот это будет одна из таких встреч, которая происходит гораздо чаще, чем мы сообщаем", - заключил Песков.Представителя Кремля попросили уточнить, приурочена ли встреча с главой "Роснефти" к предстоящему заседанию ОПЕК+. Песков ответил, что это будет "обычная регулярная" встреча. Его также спросили, будут ли обсуждаться темы, недавно упомянутые самим Сечиным, в частности, его претензии к топливному демпферу. Пресс-секретарь президента в ответ вновь отметил, что подобные встречи проходят непублично.Ранее Сечин заявил, что постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли России существенно затрудняют долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов. По его словам, непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе - сентябре текущего года.

https://ria.ru/20231130/putin-1912853993.html

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россия, владимир путин, игорь сечин, политика, цены на нефть, дмитрий песков, опек, роснефть