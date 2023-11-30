https://ria.ru/20231130/putin-1912854474.html

Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.11.2023

Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:56

2023-11-30T11:56

2023-11-30T12:34

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

политика

россия

владимир путин

юрий чиханчин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Огарево, день относительно спокойный – внутренние встречи и совещания. На приеме, среди остальных, будет глава нашей финансовой разведки - Службы по финансовому мониторингу - Юрий Чиханчин. Он будет докладывать о работе своего ведомства. Другие встречи будут носить непубличный характер", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20231130/putin-1912854712.html

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика, россия, владимир путин, юрий чиханчин, дмитрий песков