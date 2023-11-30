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Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.11.2023
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11:56 30.11.2023 (обновлено: 12:34 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/putin-1912854474.html
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.11.2023
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:56
2023-11-30T12:34
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
политика
россия
владимир путин
юрий чиханчин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Огарево, день относительно спокойный – внутренние встречи и совещания. На приеме, среди остальных, будет глава нашей финансовой разведки - Службы по финансовому мониторингу - Юрий Чиханчин. Он будет докладывать о работе своего ведомства. Другие встречи будут носить непубличный характер", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20231130/putin-1912854712.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика, россия, владимир путин, юрий чиханчин, дмитрий песков
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Дмитрий Песков
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня Путин работает в Огарево, день относительно спокойный – внутренние встречи и совещания. На приеме, среди остальных, будет глава нашей финансовой разведки - Службы по финансовому мониторингу - Юрий Чиханчин. Он будет докладывать о работе своего ведомства. Другие встречи будут носить непубличный характер", - сообщил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Встреча Путина и Сечина 1 декабря будет непубличной, заявил Песков
Вчера, 11:58
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПолитикаРоссияВладимир ПутинЮрий ЧиханчинДмитрий Песков
 
 
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