https://ria.ru/20231130/putin-1912854474.html
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 30.11.2023
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:56
2023-11-30T11:56
2023-11-30T12:34
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
политика
россия
владимир путин
юрий чиханчин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушает доклад главы Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня Путин работает в Огарево, день относительно спокойный – внутренние встречи и совещания. На приеме, среди остальных, будет глава нашей финансовой разведки - Службы по финансовому мониторингу - Юрий Чиханчин. Он будет докладывать о работе своего ведомства. Другие встречи будут носить непубличный характер", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20231130/putin-1912854712.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика, россия, владимир путин, юрий чиханчин, дмитрий песков
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Политика, Россия, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Дмитрий Песков
Путин 30 ноября заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга