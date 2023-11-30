Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря
Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", — пояснил он.
В специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты, уточнил Песков.
Первого декабря начнется прием вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно будет несколькими способами:
- по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;
- отправив бесплатное СМС на номер 0-40-40;
- через сайт moskva-putinu.ru;
- в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники";
- через мобильные приложения.
Песков добавил, что у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, подчеркнул он.
В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы и предлагать их президенту, а он сам выберет, на какие из них ответить.