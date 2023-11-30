https://ria.ru/20231130/putin-1912853993.html

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря - РИА Новости, 30.11.2023

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:56

2023-11-30T11:56

2023-11-30T16:18

россия

владимир путин

политика

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", — пояснил он.В специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты, уточнил Песков.Первого декабря начнется прием вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно будет несколькими способами:Песков добавил, что у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, подчеркнул он.В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы и предлагать их президенту, а он сам выберет, на какие из них ответить.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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Кирилл Волков

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