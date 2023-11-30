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Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
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11:56 30.11.2023 (обновлено: 16:18 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/putin-1912853993.html
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря - РИА Новости, 30.11.2023
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря
Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:56
2023-11-30T16:18
россия
владимир путин
политика
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента&quot;, — пояснил он.В специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты, уточнил Песков.Первого декабря начнется прием вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно будет несколькими способами:Песков добавил, что у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, подчеркнул он.В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы и предлагать их президенту, а он сам выберет, на какие из них ответить.
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россия, владимир путин, политика, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина
Россия, Владимир Путин, Политика, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Прямая линия и ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента", — пояснил он.

В специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты, уточнил Песков.
Первого декабря начнется прием вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно будет несколькими способами:
  • по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;
  • отправив бесплатное СМС на номер 0-40-40;
  • через сайт moskva-putinu.ru;
  • в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники";
  • через мобильные приложения.
Песков добавил, что у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции не будет четкого хронометража. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, подчеркнул он.
В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы и предлагать их президенту, а он сам выберет, на какие из них ответить.
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