Рейтинг@Mail.ru
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 30.11.2023 (обновлено: 18:29 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/putin-1912853159.html
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 30.11.2023
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине
Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:52
2023-11-30T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
джо байден
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_0:103:3066:1828_1920x0_80_0_0_10056e72b242bc557778a684c4be7636.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. "Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда-либо. Российская экономика чувствует себя блестяще — намного лучше, чем западные", — сказал он. По мнению эксперта, теперь Москва получит все, что хотела, а Западу нужно прекращать конфликт на Украине, пока не поздно. "Русские справятся с военными действиями на Украине и получат все, что они хотят. Запад теперь должен избежать катастрофы и спасти то, что осталось от украинской нации. Проблема в том, что в Вашингтоне не собираются признавать свою вину", — добавил Макгрегор. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912802369.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_65e8dfea661ca259da92ed2dcd50655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Джо Байден, Россия
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине

Полковник Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее, чем когда-либо

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда-либо. Российская экономика чувствует себя блестяще — намного лучше, чем западные", — сказал он.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"Мы боимся". Из НАТО послали неутешительный сигнал Зеленскому
Вчера, 09:43
По мнению эксперта, теперь Москва получит все, что хотела, а Западу нужно прекращать конфликт на Украине, пока не поздно.
"Русские справятся с военными действиями на Украине и получат все, что они хотят. Запад теперь должен избежать катастрофы и спасти то, что осталось от украинской нации. Проблема в том, что в Вашингтоне не собираются признавать свою вину", — добавил Макгрегор.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"Украина не получит". СМИ раскрыли самый сокровенный секрет
Вчера, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала