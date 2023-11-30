https://ria.ru/20231130/putin-1912853159.html
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 30.11.2023
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине
Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:52
2023-11-30T11:52
2023-11-30T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
джо байден
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_0:103:3066:1828_1920x0_80_0_0_10056e72b242bc557778a684c4be7636.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. "Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда-либо. Российская экономика чувствует себя блестяще — намного лучше, чем западные", — сказал он. По мнению эксперта, теперь Москва получит все, что хотела, а Западу нужно прекращать конфликт на Украине, пока не поздно. "Русские справятся с военными действиями на Украине и получат все, что они хотят. Запад теперь должен избежать катастрофы и спасти то, что осталось от украинской нации. Проблема в том, что в Вашингтоне не собираются признавать свою вину", — добавил Макгрегор. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912802369.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912746196_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_65e8dfea661ca259da92ed2dcd50655d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Джо Байден, Россия
Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине
Полковник Макгрегор: Байден сделал Путина сильнее, чем когда-либо