https://ria.ru/20231130/putin-1912853159.html

Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине

Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 30.11.2023

Создал. В США сделали шокирующее заявление о Путине

Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:52

2023-11-30T11:52

2023-11-30T18:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден сделал российского лидера Владимира Путина сильнее, чем когда-либо, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. "Политика Белого дома создала условия, чтобы Путин стал сильнее, чем когда-либо. Российская экономика чувствует себя блестяще — намного лучше, чем западные", — сказал он. По мнению эксперта, теперь Москва получит все, что хотела, а Западу нужно прекращать конфликт на Украине, пока не поздно. "Русские справятся с военными действиями на Украине и получат все, что они хотят. Запад теперь должен избежать катастрофы и спасти то, что осталось от украинской нации. Проблема в том, что в Вашингтоне не собираются признавать свою вину", — добавил Макгрегор. Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html

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