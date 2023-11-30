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Эксперты: поездка на "Сапсане" на Новый год обойдется дороже, чем перелет - РИА Новости, 30.11.2023
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Туризм
 
18:09 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/puteshestviya-1912894125.html
Эксперты: поездка на "Сапсане" на Новый год обойдется дороже, чем перелет
Эксперты: поездка на "Сапсане" на Новый год обойдется дороже, чем перелет - РИА Новости, 30.11.2023
Эксперты: поездка на "Сапсане" на Новый год обойдется дороже, чем перелет
Эксперты проанализировали цены на билеты бизнес-класса на "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на период новогодних каникул, сообщает Tourdom. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:09
2023-11-30T18:09
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты проанализировали цены на билеты бизнес-класса на "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на период новогодних каникул, сообщает Tourdom.По словам аналитиков, проездных документов в продаже осталось очень мало, и цены на них высокие.Так, начиная с 2 января билеты в бизнес-класс "Сапсана" предлагают за 13 тысяч рублей в одну сторону. Эти цены актуальны практически во все праздничные дни. Стоимость поездки из Северной столицы доходит до 16 тысяч рублей.Причем в некоторых составах скоростных поездов "бизнес-класс" уже раскуплен, а переезд первым классом обойдется почти в 30 тысяч рублей. Есть поезда, где и в таких вагонах осталось считаное количество свободных кресел, добавляют эксперты.В такой ситуации перелет оказывается дешевле, чем поездка по железной дороге. Самые низкие цены в "бизнесе" у S7, они начинаются от 14 тысяч рублей, выяснили аналитики. У Utair и "Аэрофлота" стоимость билетов за комфортный перелет — от 21 тысячи рублей, у "Уральских авиалиний" — от 26 тысяч.
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новости - туризм, туризм, москва, санкт-петербург, s7 airlines, ютэйр, аэрофлот, новый год, авиабилеты, цены
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Эксперты: поездка на "Сапсане" на Новый год обойдется дороже, чем перелет

"Сапсан" из Москвы в Петербург на Новый год обойдется дороже, чем авиаперелет

© Flickr / Artem SvetlovПоезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург
Поезд Сапсан из Москвы в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Flickr / Artem Svetlov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты проанализировали цены на билеты бизнес-класса на "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на период новогодних каникул, сообщает Tourdom.
По словам аналитиков, проездных документов в продаже осталось очень мало, и цены на них высокие.
Так, начиная с 2 января билеты в бизнес-класс "Сапсана" предлагают за 13 тысяч рублей в одну сторону. Эти цены актуальны практически во все праздничные дни. Стоимость поездки из Северной столицы доходит до 16 тысяч рублей.
Причем в некоторых составах скоростных поездов "бизнес-класс" уже раскуплен, а переезд первым классом обойдется почти в 30 тысяч рублей. Есть поезда, где и в таких вагонах осталось считаное количество свободных кресел, добавляют эксперты.
В такой ситуации перелет оказывается дешевле, чем поездка по железной дороге. Самые низкие цены в "бизнесе" у S7, они начинаются от 14 тысяч рублей, выяснили аналитики. У Utair и "Аэрофлота" стоимость билетов за комфортный перелет — от 21 тысячи рублей, у "Уральских авиалиний" — от 26 тысяч.
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