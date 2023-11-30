https://ria.ru/20231130/protesty-1912889441.html

Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе

Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе - РИА Новости, 30.11.2023

Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе

Фермеры возобновили в четверг протесты в центре Кишинева, добиваясь отмены санкций по просроченным кредитам и встречи с премьер-министром республики Дорином... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:14

2023-11-30T13:14

2023-11-30T13:14

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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Фермеры возобновили в четверг протесты в центре Кишинева, добиваясь отмены санкций по просроченным кредитам и встречи с премьер-министром республики Дорином Речаном, передает корреспондент РИА Новости. На прошлой неделе аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. "Сила фермеров" и на прошлой неделе, и на этой пыталась встретиться с главой правительства Речаном, чтобы привести ему аргументы по заморозке пени. Однако вместо премьера к нам выходили на переговоры его помощники и министр сельского хозяйства Владимир Боля. Ждем сегодня премьера", - сказал журналистам один из лидеров протестующих Александр Слусарь. Он отметил, что протестующие подали заявки в администрацию Кишинева, на проведение двух маршей с техникой. "Да, мы намерены проехать на технике по Кишиневу в знак протеста", - добавил Слусарь. В свою очередь в минсельхозе Молдавии журналистам сообщили, что по итогам обсуждения вопросов с фермерами глава ведомства Владимир Боля заявил о создании рабочей группы, в которую входят представители нескольких министерств и государственных подразделений. Она разработает положение, на основе которого будут приняты решения и адресные меры для каждого фермера, попавшего в трудную ситуацию. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.-0-

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молдавия, дорин речан, кишинев, в мире