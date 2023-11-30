https://ria.ru/20231130/progress-1912896436.html

Эксперт оценила влияние этнической экспертизы на научный прогресс

Эксперт оценила влияние этнической экспертизы на научный прогресс - РИА Новости, 30.11.2023

Эксперт оценила влияние этнической экспертизы на научный прогресс

Этическая экспертиза в области исследований и разработок должна не сдерживать научный прогресс, а выступать его вектором развития, считает член президиума... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:38

2023-11-30T13:38

2023-11-30T14:10

наука

мария воронцова

общество

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СИРИУС, 30 ноя - РИА Новости. Этическая экспертиза в области исследований и разработок должна не сдерживать научный прогресс, а выступать его вектором развития, считает член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. Вопрос поиска баланса между научным поиском и этико-правовым регулированием исследовательской деятельности обсуждался на заседании рабочей группы по нормативному и правовому регулированию и биоэтике в сфере генетических технологий в рамках III Конгресса молодых ученых. Есть области науки, как прикладной, так и фундаментальной, а также области практической врачебной деятельности, в которых есть необходимость в этической экспертизе, сказала Воронцова журналистам по итогам заседания. "При этом этическая экспертиза, и мы здесь единодушно согласны, не должна быть максимально ограничивающей, то есть сдерживать научный прогресс или практику исследователя и врача. Она скорее должна быть вектором, который должен помочь исследователю и врачу в их деятельности", - отметила она. "И эта этическая экспертиза, конечно, может быть более гибкой, чем, допустим, правовые ограничения, что тоже важно для нашего научного прогресса", - подчеркнула Воронцова. РИА Новости – генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20200927/yakutiya-1577834435.html

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мария воронцова, общество