Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Реализующийся в настоящее время крупный проект на основе государственно-частного партнерства - строительство "Обхода Тольятти" с мостовым переходом через Волгу с выходом на автодорогу М5 "Урал" - станет важной частью транспортного коридора в Западный Китай и коридора "Север – Юг", заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Губернатор отметил, что уже сегодня, во многом благодаря строительству этого инфраструктурного объекта, идет привлечение целого ряда крупнейших логистических операторов, таких как логистический центр Магнитогорского металлургического комбината, маркетплейсов OZON, Wildberries, "Яндекс Маркет", X5 и других. "Еще объект не завершен, но мы знаем о степени его реализации, и в следующем году обязательно введем в эксплуатацию эту трассу с новым мостом. Инвесторы уже приходят. Напомню, что старт этому проекту дал президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Самарскую область в марте 2018 года. Без поддержки президента страны этот проект не состоялся бы", - подчеркнул Азаров. Губернатор отметил усиленное развитие инфраструктуры региона за последние пять лет. "Мы построили новый мост через реку Самара, новый мост через реку Сок и завершаем строительство моста через главную водную артерию региона – нашу красавицу Волгу. Все это создает мощный импульс развития региона", - сообщил Азаров. Губернатор упомянул еще об одном стратегическом проекте, который инициировали и для реализации которого заручились федеральной поддержкой. Это создание на территории Самарской области портово-логистического хаба. "Воплощение в жизнь этого проекта позволит нам сформировать альтернативные транспортные коридоры и торговые маршруты для укрепления торгово-экономических связей с дружественными странами", - отметил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Реализующийся в настоящее время крупный проект на основе государственно-частного партнерства - строительство "Обхода Тольятти" с мостовым переходом через Волгу с выходом на автодорогу М5 "Урал" - станет важной частью транспортного коридора в Западный Китай и коридора "Север – Юг", заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Губернатор отметил, что уже сегодня, во многом благодаря строительству этого инфраструктурного объекта, идет привлечение целого ряда крупнейших логистических операторов, таких как логистический центр Магнитогорского металлургического комбината, маркетплейсов OZON, Wildberries, "Яндекс Маркет", X5 и других.
"Еще объект не завершен, но мы знаем о степени его реализации, и в следующем году обязательно введем в эксплуатацию эту трассу с новым мостом. Инвесторы уже приходят. Напомню, что старт этому проекту дал президент РФВладимир Путин в ходе своего визита в Самарскую область в марте 2018 года. Без поддержки президента страны этот проект не состоялся бы", - подчеркнул Азаров.
Губернатор отметил усиленное развитие инфраструктуры региона за последние пять лет.
"Мы построили новый мост через реку Самара, новый мост через реку Сок и завершаем строительство моста через главную водную артерию региона – нашу красавицу Волгу. Все это создает мощный импульс развития региона", - сообщил Азаров.
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Губернатор упомянул еще об одном стратегическом проекте, который инициировали и для реализации которого заручились федеральной поддержкой. Это создание на территории Самарской области портово-логистического хаба.
"Воплощение в жизнь этого проекта позволит нам сформировать альтернативные транспортные коридоры и торговые маршруты для укрепления торгово-экономических связей с дружественными странами", - отметил Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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