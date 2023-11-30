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Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров - РИА Новости, 30.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
22:05 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/proekt-1913032341.html
Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров
Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров - РИА Новости, 30.11.2023
Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров
Реализующийся в настоящее время крупный проект на основе государственно-частного партнерства - строительство "Обхода Тольятти" с мостовым переходом через Волгу... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:05
2023-11-30T22:05
выставка-форум "россия"
самарская область
дмитрий азаров
тольятти
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Реализующийся в настоящее время крупный проект на основе государственно-частного партнерства - строительство "Обхода Тольятти" с мостовым переходом через Волгу с выходом на автодорогу М5 "Урал" - станет важной частью транспортного коридора в Западный Китай и коридора "Север – Юг", заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Губернатор отметил, что уже сегодня, во многом благодаря строительству этого инфраструктурного объекта, идет привлечение целого ряда крупнейших логистических операторов, таких как логистический центр Магнитогорского металлургического комбината, маркетплейсов OZON, Wildberries, "Яндекс Маркет", X5 и других. "Еще объект не завершен, но мы знаем о степени его реализации, и в следующем году обязательно введем в эксплуатацию эту трассу с новым мостом. Инвесторы уже приходят. Напомню, что старт этому проекту дал президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Самарскую область в марте 2018 года. Без поддержки президента страны этот проект не состоялся бы", - подчеркнул Азаров. Губернатор отметил усиленное развитие инфраструктуры региона за последние пять лет. "Мы построили новый мост через реку Самара, новый мост через реку Сок и завершаем строительство моста через главную водную артерию региона – нашу красавицу Волгу. Все это создает мощный импульс развития региона", - сообщил Азаров. Губернатор упомянул еще об одном стратегическом проекте, который инициировали и для реализации которого заручились федеральной поддержкой. Это создание на территории Самарской области портово-логистического хаба. "Воплощение в жизнь этого проекта позволит нам сформировать альтернативные транспортные коридоры и торговые маршруты для укрепления торгово-экономических связей с дружественными странами", - отметил Азаров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231130/azarov-1912972986.html
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самарская область, дмитрий азаров, тольятти, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Самарская область, Дмитрий Азаров, Тольятти, Выставка-форум "Россия"
Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров

Губернатор Азаров: "Обход Тольятти" станет частью двух транспортных коридоров

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Реализующийся в настоящее время крупный проект на основе государственно-частного партнерства - строительство "Обхода Тольятти" с мостовым переходом через Волгу с выходом на автодорогу М5 "Урал" - станет важной частью транспортного коридора в Западный Китай и коридора "Север – Юг", заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Заявление прозвучало на открытии Дня Самарской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
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Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
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К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Губернатор отметил, что уже сегодня, во многом благодаря строительству этого инфраструктурного объекта, идет привлечение целого ряда крупнейших логистических операторов, таких как логистический центр Магнитогорского металлургического комбината, маркетплейсов OZON, Wildberries, "Яндекс Маркет", X5 и других.
"Еще объект не завершен, но мы знаем о степени его реализации, и в следующем году обязательно введем в эксплуатацию эту трассу с новым мостом. Инвесторы уже приходят. Напомню, что старт этому проекту дал президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Самарскую область в марте 2018 года. Без поддержки президента страны этот проект не состоялся бы", - подчеркнул Азаров.
Губернатор отметил усиленное развитие инфраструктуры региона за последние пять лет.
"Мы построили новый мост через реку Самара, новый мост через реку Сок и завершаем строительство моста через главную водную артерию региона – нашу красавицу Волгу. Все это создает мощный импульс развития региона", - сообщил Азаров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Азаров: точки роста региона связаны с развитием кластерных инициатив
Вчера, 17:32
Губернатор упомянул еще об одном стратегическом проекте, который инициировали и для реализации которого заручились федеральной поддержкой. Это создание на территории Самарской области портово-логистического хаба.
"Воплощение в жизнь этого проекта позволит нам сформировать альтернативные транспортные коридоры и торговые маршруты для укрепления торгово-экономических связей с дружественными странами", - отметил Азаров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Азаров: объем инвестиций в регион приближается к 1,5 триллиона рублей
Вчера, 19:51
 
Выставка-форум "Россия"Самарская областьДмитрий АзаровТольяттиВыставка-форум "Россия"
 
 
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