Рейтинг@Mail.ru
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/prilozhenie-1912781372.html
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play - РИА Новости, 30.11.2023
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play
Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:24
2023-11-30T00:24
google
почта банк
русский стандарт (банк)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:75:3001:1763_1920x0_80_0_0_6027813bdef64395e1f76fd0ccaea6fc.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Также приложение "Почта банка" исчезло из App Store, при этом там еще доступно приложение "Русский стандарт". В Google Play доступно "Русский стандарт страхование". Вместе с этими банками под американские санкции попали еще "Хоум Банк", Абсолют банк и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"), их приложений, как убедился корреспондент агентства, нет в Google Play и App Store. При этом на сайте "ВБРР" указывается, что приложения банка могут быть установлены только на устройства, которые работают на Android, в частности с помощью официального российского магазина мобильных приложений для данной операционной системы RuStore. А на сайте "Хоум банка" рекомендуется не удалять приложение, установленное ранее и отключить в настройках iPhone автоматическое удаление приложения.
https://ria.ru/20230911/prilozhenie-1895669587.html
https://ria.ru/20230801/prilozhenie-1887546842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f43f29eae8240ccdc24d49d55a86c7c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
google, почта банк, русский стандарт (банк), общество
Google, Почта банк, Русский стандарт (банк), Общество
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play

Приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт" нельзя скачать в Google Play

© Depositphotos.com / lucidwatersApp Store и Google Play
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Depositphotos.com / lucidwaters
App Store и Google Play . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
Также приложение "Почта банка" исчезло из App Store, при этом там еще доступно приложение "Русский стандарт". В Google Play доступно "Русский стандарт страхование".
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Хинштейн предложил использовать безопасную альтернативу Google Play
11 сентября, 19:17
Вместе с этими банками под американские санкции попали еще "Хоум Банк", Абсолют банк и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"), их приложений, как убедился корреспондент агентства, нет в Google Play и App Store.
При этом на сайте "ВБРР" указывается, что приложения банка могут быть установлены только на устройства, которые работают на Android, в частности с помощью официального российского магазина мобильных приложений для данной операционной системы RuStore. А на сайте "Хоум банка" рекомендуется не удалять приложение, установленное ранее и отключить в настройках iPhone автоматическое удаление приложения.
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В "Тинькофф банке" прокомментировали удаление приложения из Google Play
1 августа, 11:45
 
GoogleПочта банкРусский стандарт (банк)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала