https://ria.ru/20231130/prilozhenie-1912781372.html

Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play

Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play - РИА Новости, 30.11.2023

Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play

Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T00:24

2023-11-30T00:24

2023-11-30T00:24

google

почта банк

русский стандарт (банк)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777423711_0:75:3001:1763_1920x0_80_0_0_6027813bdef64395e1f76fd0ccaea6fc.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Также приложение "Почта банка" исчезло из App Store, при этом там еще доступно приложение "Русский стандарт". В Google Play доступно "Русский стандарт страхование". Вместе с этими банками под американские санкции попали еще "Хоум Банк", Абсолют банк и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"), их приложений, как убедился корреспондент агентства, нет в Google Play и App Store. При этом на сайте "ВБРР" указывается, что приложения банка могут быть установлены только на устройства, которые работают на Android, в частности с помощью официального российского магазина мобильных приложений для данной операционной системы RuStore. А на сайте "Хоум банка" рекомендуется не удалять приложение, установленное ранее и отключить в настройках iPhone автоматическое удаление приложения.

https://ria.ru/20230911/prilozhenie-1895669587.html

https://ria.ru/20230801/prilozhenie-1887546842.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

google, почта банк, русский стандарт (банк), общество