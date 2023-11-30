https://ria.ru/20231130/prilozhenie-1912781372.html
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play - РИА Новости, 30.11.2023
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play
Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T00:24
2023-11-30T00:24
2023-11-30T00:24
google
почта банк
русский стандарт (банк)
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мобильные приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт", которые в начале ноября попали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play, убедился корреспондент РИА Новости. Также приложение "Почта банка" исчезло из App Store, при этом там еще доступно приложение "Русский стандарт". В Google Play доступно "Русский стандарт страхование". Вместе с этими банками под американские санкции попали еще "Хоум Банк", Абсолют банк и Всероссийский банк развития регионов ("ВБРР"), их приложений, как убедился корреспондент агентства, нет в Google Play и App Store. При этом на сайте "ВБРР" указывается, что приложения банка могут быть установлены только на устройства, которые работают на Android, в частности с помощью официального российского магазина мобильных приложений для данной операционной системы RuStore. А на сайте "Хоум банка" рекомендуется не удалять приложение, установленное ранее и отключить в настройках iPhone автоматическое удаление приложения.
https://ria.ru/20230911/prilozhenie-1895669587.html
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google, почта банк, русский стандарт (банк), общество
Google, Почта банк, Русский стандарт (банк), Общество
Приложения двух российских банков больше нельзя скачать в Google Play
Приложения "Почта банка" и банка "Русский стандарт" нельзя скачать в Google Play