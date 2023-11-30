https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html
В Подмосковье вынесли приговор грабителям, убившим москвича на его даче
В Подмосковье вынесли приговор грабителям, убившим москвича на его даче - РИА Новости, 30.11.2023
В Подмосковье вынесли приговор грабителям, убившим москвича на его даче
Пятеро участников вооруженного нападения на дачу в Подмосковье, в ходе которого хозяин дома был убит, получили от 9 до 23 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:53
2023-11-30T15:53
2023-11-30T15:53
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пятеро участников вооруженного нападения на дачу в Подмосковье, в ходе которого хозяин дома был убит, получили от 9 до 23 лет колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. В декабре 2020 года суд арестовал шестерых подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его дачи в деревне Ефимоново. Отмечалось, что они были задержаны в нескольких регионах. По данным следствия, фигуранты дела уже грабили эту дачу в 2018 году, а в 2019-м украли там деньги. "Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти мужчинам. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в разбойном нападении, убийстве, а также в совершении других преступлений. Приговором суда всем соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 23 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Как добавила старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий, расследование дела против еще одного сообщника было выделено в отдельное производство, он уже приговорен к 10 годам лишения свободы. Установлено, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново подсудимые в масках и с оружием проникли на придомовую территорию загородного дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, мужчина выстрелил из травматического пистолета в их сторону. В ответ двое из нападавших выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета, ранив его в живот. Хозяин дома скончался на месте. В ходе следствия проведен ряд экспертиз: молекулярно-генетическая, биологическая, баллистическая, физико-химическая, экспертиза по холодному оружию по ножам, компьютерно-техническая и другие. Подчеркивается, что под тяжестью собранных доказательств мужчины признались в содеянном.
https://ria.ru/20231129/prigovor-1912729381.html
https://ria.ru/20231124/pochta-1911571817.html
https://ria.ru/20231121/sud-1910840285.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье вынесли приговор грабителям, убившим москвича на его даче
СК: в Подмосковье вынесли приговор грабителям, убившим москвича на его даче
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Пятеро участников вооруженного нападения на дачу в Подмосковье, в ходе которого хозяин дома был убит, получили от 9 до 23 лет колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК России.
В декабре 2020 года суд арестовал шестерых подозреваемых в убийстве москвича при попытке ограбления его дачи в деревне Ефимоново. Отмечалось, что они были задержаны в нескольких регионах. По данным следствия, фигуранты дела уже грабили эту дачу в 2018 году, а в 2019-м украли там деньги.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти мужчинам. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в разбойном нападении, убийстве, а также в совершении других преступлений. Приговором суда всем соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 23 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Как добавила старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий
, расследование дела против еще одного сообщника было выделено в отдельное производство, он уже приговорен к 10 годам лишения свободы.
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Установлено, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново подсудимые в масках и с оружием проникли на придомовую территорию загородного дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, мужчина выстрелил из травматического пистолета в их сторону. В ответ двое из нападавших выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета, ранив его в живот. Хозяин дома скончался на месте.
В ходе следствия проведен ряд экспертиз: молекулярно-генетическая, биологическая, баллистическая, физико-химическая, экспертиза по холодному оружию по ножам, компьютерно-техническая и другие. Подчеркивается, что под тяжестью собранных доказательств мужчины признались в содеянном.
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