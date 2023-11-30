https://ria.ru/20231130/pozhar-1912907666.html

Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными

Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными - РИА Новости, 30.11.2023

Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными

Имена погибших в результате пожара в хостеле Алма-Аты обнародуют после опознания тел родственниками, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:13

2023-11-30T14:13

2023-11-30T14:13

в мире

алма-ата

казахстан

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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Имена погибших в результате пожара в хостеле Алма-Аты обнародуют после опознания тел родственниками, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге в Алма-Ате. По словам министра, тела всех 13 погибших опознаны, их родственники оповещены, однако публично списки жертв пожара будут опубликованы после того, как "родственники проведут дополнительное опознание". Тридцатого ноября в Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Заместитель начальника следственного управления департамента полиции города Айбат Мурзамадиев подтвердил предварительную версию причин гибели людей – все они отравились угарным газом. Очаг пожара находился в подвальном помещении.

https://ria.ru/20231130/pozhary-1912840334.html

алма-ата

казахстан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алма-ата, казахстан