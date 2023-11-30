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Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными - РИА Новости, 30.11.2023
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14:13 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pozhar-1912907666.html
Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными
Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными - РИА Новости, 30.11.2023
Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными
Имена погибших в результате пожара в хостеле Алма-Аты обнародуют после опознания тел родственниками, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:13
2023-11-30T14:13
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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Имена погибших в результате пожара в хостеле Алма-Аты обнародуют после опознания тел родственниками, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге в Алма-Ате. По словам министра, тела всех 13 погибших опознаны, их родственники оповещены, однако публично списки жертв пожара будут опубликованы после того, как "родственники проведут дополнительное опознание". Тридцатого ноября в Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Заместитель начальника следственного управления департамента полиции города Айбат Мурзамадиев подтвердил предварительную версию причин гибели людей – все они отравились угарным газом. Очаг пожара находился в подвальном помещении.
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Имена погибших при пожаре в Алма-Ате обнародуют после опознания тел родными

Имена 13 погибших при пожаре в Алма-Ате опубликуют после опознания тел родными

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции регулирует движение у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
Сотрудник полиции регулирует движение у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
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Сотрудник полиции регулирует движение у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Имена погибших в результате пожара в хостеле Алма-Аты обнародуют после опознания тел родственниками, заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов на брифинге в Алма-Ате.
По словам министра, тела всех 13 погибших опознаны, их родственники оповещены, однако публично списки жертв пожара будут опубликованы после того, как "родственники проведут дополнительное опознание".
Тридцатого ноября в Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли девять казахстанцев, двое граждан России и двое граждан Узбекистана. Заместитель начальника следственного управления департамента полиции города Айбат Мурзамадиев подтвердил предварительную версию причин гибели людей – все они отравились угарным газом. Очаг пожара находился в подвальном помещении.
Сотрудники полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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