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В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин - РИА Новости, 30.11.2023
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07:55 30.11.2023 (обновлено: 09:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pozhar-1912800014.html
В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин
В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин - РИА Новости, 30.11.2023
В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин
Гражданин России погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, заявил аким (мэр) города Ерболат Досаев. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:55
2023-11-30T09:37
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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Гражданин России погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, заявил аким (мэр) города Ерболат Досаев.Утром в четверг городской департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о пожаре в жилом доме, подвал и первый этаж которого переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек. Пожар потушен.По словам Досаева, пока подтвердились данные об 11 погибших казахстанцах и 2 иностранцах - это граждане Узбекистана и Российской Федерации (Республика Саха – Якутия).Ранее в акимате сообщили, что постояльцами хостела были граждане Пакистана и других стран.
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алма-ата, казахстан, в мире, россия
Алма-Ата, Казахстан, В мире, Россия
В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин

Мэр: в результате пожара в хостеле в Алма-Ате погиб россиянин

© Sputnik / Ертай СарбасовМесто пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023
Место пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Место пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Гражданин России погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, заявил аким (мэр) города Ерболат Досаев.
Утром в четверг городской департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о пожаре в жилом доме, подвал и первый этаж которого переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек. Пожар потушен.
По словам Досаева, пока подтвердились данные об 11 погибших казахстанцах и 2 иностранцах - это граждане Узбекистана и Российской Федерации (Республика Саха – Якутия).
Ранее в акимате сообщили, что постояльцами хостела были граждане Пакистана и других стран.
 
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