https://ria.ru/20231130/pozhar-1912794090.html

В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек

В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек - РИА Новости, 30.11.2023

В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек

В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:19

2023-11-30T05:19

2023-11-30T10:37

алма-ата

в мире

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912828501_0:264:2546:1696_1920x0_80_0_0_cd1b76c811233a827b3d6a81d5e6eb2d.png

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом."Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел", — говорится в публикации.Инцидент произошел ночью. По данным ведомства, информация о пожаре в доме на улице Ади Шарипова поступила в 05:33 утра (02:33 мск), его ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составляла 30 квадратных метровПо предварительной информации, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек. В акимате (мэрии) города уточнили, что троим из эвакуированных потребовалась госпитализация, остальных временно разместили в здании близлежащей школы. Местные власти добавили, что среди постояльцев хостела числились граждане Пакистана и других стран. В работе на месте пожара задействованы 46 человек и 13 единиц техники департамента.

https://ria.ru/20231116/pozhar-1909739715.html

алма-ата

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алма-ата, в мире, казахстан