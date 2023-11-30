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В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек
В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек - РИА Новости, 30.11.2023
В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек
В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:19
2023-11-30T05:19
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом."Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел", — говорится в публикации.Инцидент произошел ночью. По данным ведомства, информация о пожаре в доме на улице Ади Шарипова поступила в 05:33 утра (02:33 мск), его ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составляла 30 квадратных метровПо предварительной информации, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек. В акимате (мэрии) города уточнили, что троим из эвакуированных потребовалась госпитализация, остальных временно разместили в здании близлежащей школы. Местные власти добавили, что среди постояльцев хостела числились граждане Пакистана и других стран. В работе на месте пожара задействованы 46 человек и 13 единиц техники департамента.
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алма-ата, в мире, казахстан
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В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек
При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли не менее 13 человек
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте
городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.
«
"Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел", — говорится в публикации.
Инцидент произошел ночью. По данным ведомства, информация о пожаре в доме на улице Ади Шарипова поступила в 05:33 утра (02:33 мск), его ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров
По предварительной информации, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек. В акимате (мэрии) города уточнили, что троим из эвакуированных потребовалась госпитализация, остальных временно разместили в здании близлежащей школы. Местные власти добавили, что среди постояльцев хостела числились граждане Пакистана и других стран.
В работе на месте пожара задействованы 46 человек и 13 единиц техники департамента.
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