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В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек - РИА Новости, 30.11.2023
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05:19 30.11.2023 (обновлено: 10:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pozhar-1912794090.html
В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек
В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек - РИА Новости, 30.11.2023
В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек
В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:19
2023-11-30T10:37
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.&quot;Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел&quot;, — говорится в публикации.Инцидент произошел ночью. По данным ведомства, информация о пожаре в доме на улице Ади Шарипова поступила в 05:33 утра (02:33 мск), его ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составляла 30 квадратных метровПо предварительной информации, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек. В акимате (мэрии) города уточнили, что троим из эвакуированных потребовалась госпитализация, остальных временно разместили в здании близлежащей школы. Местные власти добавили, что среди постояльцев хостела числились граждане Пакистана и других стран. В работе на месте пожара задействованы 46 человек и 13 единиц техники департамента.
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Алма-Ата, В мире, Казахстан
В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, погибли 13 человек

При пожаре в хостеле в Алма-Ате погибли не менее 13 человек

© Sputnik / Ертай СарбасовМесто пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023
Место пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
Место пожара в хостеле в Алма-Ате. 30 ноября 2023
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В хостеле в Алма-Ате возник пожар, погибли 13 человек, сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.
«

"Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел", — говорится в публикации.

Инцидент произошел ночью. По данным ведомства, информация о пожаре в доме на улице Ади Шарипова поступила в 05:33 утра (02:33 мск), его ликвидировали в 06:22 (03:22 мск). Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров
По предварительной информации, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59 человек. В акимате (мэрии) города уточнили, что троим из эвакуированных потребовалась госпитализация, остальных временно разместили в здании близлежащей школы. Местные власти добавили, что среди постояльцев хостела числились граждане Пакистана и других стран.
В работе на месте пожара задействованы 46 человек и 13 единиц техники департамента.
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