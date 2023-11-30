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У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/postavki-1913039776.html
У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон
У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.11.2023
У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон
США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются, заявила в четверг... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:29
2023-11-30T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
джо байден
ллойд остин
нато
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются", - сообщила она журналистам.Сингх добавила, что американские власти надеются на принятие конгрессом США в ближайшие недели запроса президента страны Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, чтобы продолжить предоставление военной поддержки.Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, джо байден, ллойд остин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Джо Байден, Ллойд Остин, НАТО
У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон

Пентагон: США продолжают поставки оружия ВСУ, но средства заканчиваются

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются", - сообщила она журналистам.
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Сингх добавила, что американские власти надеются на принятие конгрессом США в ближайшие недели запроса президента страны Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, чтобы продолжить предоставление военной поддержки.
Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАДжо БайденЛлойд ОстинНАТО
 
 
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