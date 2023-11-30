https://ria.ru/20231130/postavki-1913039776.html

У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон

У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон - РИА Новости, 30.11.2023

У США заканчиваются средства на военные поставки Украине, заявил Пентагон

США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются, заявила в четверг... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T23:29

2023-11-30T23:29

2023-11-30T23:29

специальная военная операция на украине

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министерство обороны сша

джо байден

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются, заявила в четверг заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются", - сообщила она журналистам.Сингх добавила, что американские власти надеются на принятие конгрессом США в ближайшие недели запроса президента страны Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, чтобы продолжить предоставление военной поддержки.Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Во время последнего визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи на 100 миллионов долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, джо байден, ллойд остин, нато