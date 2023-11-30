https://ria.ru/20231130/postavki-1912988528.html

Лавров заверил Сийярто, что поставки газа и нефти в Венгрию продолжатся

Лавров заверил Сийярто, что поставки газа и нефти в Венгрию продолжатся - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров заверил Сийярто, что поставки газа и нефти в Венгрию продолжатся

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Скопье заверил его, что... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:16

2023-11-30T18:16

2023-11-30T18:16

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россия

венгрия

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петер сийярто

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров на встрече в Скопье заверил его, что все поставки газа и нефти из России в Венгрии осуществляются согласно расписанию и так и останется впредь. Сийярто после встречи с Лавровым на полях заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье отметил, что Будапешт выстраивает внешнюю политику на основе национальных интересов и не приемлет давления извне, поэтому будет продолжать сотрудничество с Россией в сфере энергетики, как и раньше. "Что касается поставок природного газа и нефти, мой коллега Сергей Лавров заверил, что Россия и российские компании в полном объеме выполняют и соблюдают заключенные с нами контракты. Все поставки идут по графику, и так и останется", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). После октябрьской встречи российской и венгерской делегаций в Пекине Сийярто сообщил, что президент России Владимир Путин, вице-премьер Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер заверили венгерскую сторону, что Россия выполнит все контрактные обязательства по поставкам газа в Венгрию, несмотря на решение Болгарии поднять плату за транзит российского газа. Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова до конца года обратиться в суд ЕС из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время разбирательства отменить эту меру. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

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экономика, россия, венгрия, болгария, петер сийярто, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, газпром