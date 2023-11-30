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Оппозиция: Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:51 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/pomosch-1913042522.html
Оппозиция: Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ
Оппозиция: Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ - РИА Новости, 30.11.2023
Оппозиция: Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ
Министр обороны Германии Борис Писториус не проинформировал заблаговременно парламент страны (бундестаг) о новом пакете военной помощи Украине размером в 1,3... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T23:51
2023-11-30T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
борис писториус
минобороны германии
нато
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не проинформировал заблаговременно парламент страны (бундестаг) о новом пакете военной помощи Украине размером в 1,3 миллиарда евро, объявленном в ходе его недавнего визита в Киев, заявил изданию Tagesspiegel депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс. Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев на прошлой неделе, где объявил о новом транше военной помощи Украине на сумму более 1,3 миллиарда евро. Новый пакет военной помощи включает поставку еще четырех систем ПВО IRIS-T SLM, что доведет общее число переданных установок Киеву до 12, а также 20 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Пакет также включит в себя 60 различных разведывательных беспилотников, а также более 20 РЛС для обнаружения беспилотников. "Вопреки устоявшейся практике парламент как бюджетный законодатель не был своевременно проинформирован о новых обязательствах, хотя речь идет об 1,3 миллиарда евро - это не пустяки", - сказал Гедехенс изданию Tagesspiegel. Сообщается, что министерство обороны не сочло нужным поставить в известность парламентариев о новом пакете помощи заранее, поскольку он, как выразилось ведомство в ответ на запрос Гедехенса, является "компонентом долгосрочной стратегии поддержки Украины", о которой министерство обороны регулярно в той или иной форме информирует бундестаг. Помимо этого, Гедехенс также утверждает, что заявления министерства о том, что для выделения нового пакета есть достаточное финансирование, не соответствуют действительности. Как сообщает Tagesspiegel, в ХДС, который является крупнейшей оппозиционной партией Германии, раздражены выделением нового пакета помощи Украине, хотя в целом партия и поддерживает линию правительства на оказание помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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в мире, украина, киев, россия, борис писториус, минобороны германии, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Борис Писториус, Минобороны Германии, НАТО
Оппозиция: Минобороны ФРГ не предупредило парламент о пакете помощи для ВСУ

Депутат Гедехенс: Писториус не сообщил парламенту заранее о пакете помощи ВСУ

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг над зданием Рейхстага в Берлине
Флаг над зданием Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Флаг над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не проинформировал заблаговременно парламент страны (бундестаг) о новом пакете военной помощи Украине размером в 1,3 миллиарда евро, объявленном в ходе его недавнего визита в Киев, заявил изданию Tagesspiegel депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс.
Писториус прибыл с неанонсированным визитом в Киев на прошлой неделе, где объявил о новом транше военной помощи Украине на сумму более 1,3 миллиарда евро. Новый пакет военной помощи включает поставку еще четырех систем ПВО IRIS-T SLM, что доведет общее число переданных установок Киеву до 12, а также 20 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов. Пакет также включит в себя 60 различных разведывательных беспилотников, а также более 20 РЛС для обнаружения беспилотников.
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"Вопреки устоявшейся практике парламент как бюджетный законодатель не был своевременно проинформирован о новых обязательствах, хотя речь идет об 1,3 миллиарда евро - это не пустяки", - сказал Гедехенс изданию Tagesspiegel.
Сообщается, что министерство обороны не сочло нужным поставить в известность парламентариев о новом пакете помощи заранее, поскольку он, как выразилось ведомство в ответ на запрос Гедехенса, является "компонентом долгосрочной стратегии поддержки Украины", о которой министерство обороны регулярно в той или иной форме информирует бундестаг.
Помимо этого, Гедехенс также утверждает, что заявления министерства о том, что для выделения нового пакета есть достаточное финансирование, не соответствуют действительности.
Как сообщает Tagesspiegel, в ХДС, который является крупнейшей оппозиционной партией Германии, раздражены выделением нового пакета помощи Украине, хотя в целом партия и поддерживает линию правительства на оказание помощи Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияБорис ПисториусМинобороны ГерманииНАТО
 
 
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