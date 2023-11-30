https://ria.ru/20231130/pomosch-1912925829.html

Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны

Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны - РИА Новости, 30.11.2023

Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим в зону специальной военной операции 100 боевых дронов, изготовленных на местном... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:05

2023-11-30T15:05

2023-11-30T15:05

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алексей текслер

безопасность

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим в зону специальной военной операции 100 боевых дронов, изготовленных на местном предприятии, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Глава региона ознакомился с деятельностью компании "Технопорт", которая занимается сборкой новейших боевых дронов. "Партию новейших дронов "Антонов" Алексей Текслер сегодня передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Кроме того, глава региона вручил новые дроны "Мавик" и другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении. По словам главы региона, в составе этой партии будут переданы боевые дроны, которые сделаны в Челябинской области. Он отметил, что на предприятии полного цикла работают и конструкторы-разработчики, и программисты, и производственная часть. "Дроны названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло - направил горящий самолет в колонну боевой техники. Сегодня мы передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки, ряд другого необходимого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Вторым направлением, по данным пресс-службы, которым занимается компания, является разработка прибора обнаружения дронов: опытный образец прошел полевые испытания и отправлен на обкатку в зону проведения СВО. На базе этого прибора ведется разработка системы с вращающейся антенной для установки на транспорт и дальнейшего пеленгования БПЛА.

https://ria.ru/20231130/dron-1912829734.html

https://ria.ru/20231129/dagestan-1912768087.html

https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912713057.html

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челябинская область, россия, александр антонов, алексей текслер, безопасность