https://ria.ru/20231130/pomosch-1912925829.html
Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны
Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны - РИА Новости, 30.11.2023
Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим в зону специальной военной операции 100 боевых дронов, изготовленных на местном... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:05
2023-11-30T15:05
2023-11-30T15:05
надежные люди
челябинская область
россия
александр антонов
алексей текслер
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912923862_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22ffbe272ace9816351d488de1b095e6.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим в зону специальной военной операции 100 боевых дронов, изготовленных на местном предприятии, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Глава региона ознакомился с деятельностью компании "Технопорт", которая занимается сборкой новейших боевых дронов. "Партию новейших дронов "Антонов" Алексей Текслер сегодня передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Кроме того, глава региона вручил новые дроны "Мавик" и другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении. По словам главы региона, в составе этой партии будут переданы боевые дроны, которые сделаны в Челябинской области. Он отметил, что на предприятии полного цикла работают и конструкторы-разработчики, и программисты, и производственная часть. "Дроны названы в честь Героя России, нашего земляка Александра Антонова. Он повторил подвиг Николая Гастелло - направил горящий самолет в колонну боевой техники. Сегодня мы передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки, ряд другого необходимого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Вторым направлением, по данным пресс-службы, которым занимается компания, является разработка прибора обнаружения дронов: опытный образец прошел полевые испытания и отправлен на обкатку в зону проведения СВО. На базе этого прибора ведется разработка системы с вращающейся антенной для установки на транспорт и дальнейшего пеленгования БПЛА.
https://ria.ru/20231130/dron-1912829734.html
https://ria.ru/20231129/dagestan-1912768087.html
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912713057.html
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912923862_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7a2aceb8777bb1ee4cf075c5b10bc2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, россия, александр антонов, алексей текслер, безопасность
Надежные люди, Челябинская область, Россия, Александр Антонов, Алексей Текслер, Безопасность
Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области дроны
Текслер передал в зону СВО изготовленные в Челябинской области новейшие дроны
ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноя – РИА Новости.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим в зону специальной военной операции 100 боевых дронов, изготовленных на местном предприятии, сообщила в четверг пресс-служба
правительства региона.
Глава региона ознакомился с деятельностью компании "Технопорт", которая занимается сборкой новейших боевых дронов.
Власти Мурманской области передали мотострелкам Севфлота мощный дрон
"Партию новейших дронов "Антонов" Алексей Текслер сегодня передал для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Кроме того, глава региона вручил новые дроны "Мавик" и другое необходимое оборудование", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, в составе этой партии будут переданы боевые дроны, которые сделаны в Челябинской области. Он отметил, что на предприятии полного цикла работают и конструкторы-разработчики, и программисты, и производственная часть.
Аграрии Дагестана отправили в зону спецоперации 26 тонн продовольствия
"Дроны названы в честь Героя России
, нашего земляка Александра Антонова
. Он повторил подвиг Николая Гастелло - направил горящий самолет в колонну боевой техники. Сегодня мы передаем крупную партию: 100 боевых дронов, 20 квадрокоптеров для разведки, ряд другого необходимого оборудования для наших бойцов. Мы делаем это регулярно, на системной основе, и работу эту будем продолжать", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Вторым направлением, по данным пресс-службы, которым занимается компания, является разработка прибора обнаружения дронов: опытный образец прошел полевые испытания и отправлен на обкатку в зону проведения СВО. На базе этого прибора ведется разработка системы с вращающейся антенной для установки на транспорт и дальнейшего пеленгования БПЛА.
Студенты Кубани произвели энергетические батончики и передали в зону СВО