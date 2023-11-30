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Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы - РИА Новости, 30.11.2023
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13:36 30.11.2023 (обновлено: 14:43 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pomosch-1912895272.html
Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы
Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы - РИА Новости, 30.11.2023
Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы
С начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП "Рафах" проехали уже больше тысячи грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщило... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:36
2023-11-30T14:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП "Рафах" проехали уже больше тысячи грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщило общество Красного Полумесяца в соцсети X."С начала перемирия по вчерашний день сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца и волонтеры приняли 1132 грузовика с гуманитарной помощью", — говорится в заявлении.Как сообщал глава госинформслужбы Египта Дия Рашван, по состоянию на 28 ноября в сектор Газа доставили 27,8 тысячи тонн помощи, включая медикаменты, продовольствие, воду и топливо.В свою очередь, управление ООН по координации гуманитарных вопросов призвало открыть и другие КПП, так как доставляемой помощи недостаточно."Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями анклав через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября. Стороны дважды продлевали его, сначала на два дня, затем на один.За шесть дней движение ХАМАС отпустило 102 заложника — 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.По разным данным, в плену у палестинского движения могут находиться около 140 израильтян. Само ХАМАС заявляло, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231130/peremirie-1912859655.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы

Красный Полумесяц: с начала перемирия принято 1132 грузовика с помощью для Газы

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП "Рафах" проехали уже больше тысячи грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщило общество Красного Полумесяца в соцсети X.
"С начала перемирия по вчерашний день сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца и волонтеры приняли 1132 грузовика с гуманитарной помощью", — говорится в заявлении.
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Как сообщал глава госинформслужбы Египта Дия Рашван, по состоянию на 28 ноября в сектор Газа доставили 27,8 тысячи тонн помощи, включая медикаменты, продовольствие, воду и топливо.
В свою очередь, управление ООН по координации гуманитарных вопросов призвало открыть и другие КПП, так как доставляемой помощи недостаточно.
"Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями анклав через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых.
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Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября. Стороны дважды продлевали его, сначала на два дня, затем на один.
За шесть дней движение ХАМАС отпустило 102 заложника — 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.
По разным данным, в плену у палестинского движения могут находиться около 140 израильтян. Само ХАМАС заявляло, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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