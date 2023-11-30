https://ria.ru/20231130/pomosch-1912895272.html

Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы

Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы - РИА Новости, 30.11.2023

Красный Полумесяц с начала перемирия принял 1132 фуры с помощью для Газы

С начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП "Рафах" проехали уже больше тысячи грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщило... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:36

2023-11-30T13:36

2023-11-30T14:43

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С начала действия перемирия между Израилем и ХАМАС через КПП "Рафах" проехали уже больше тысячи грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщило общество Красного Полумесяца в соцсети X."С начала перемирия по вчерашний день сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца и волонтеры приняли 1132 грузовика с гуманитарной помощью", — говорится в заявлении.Как сообщал глава госинформслужбы Египта Дия Рашван, по состоянию на 28 ноября в сектор Газа доставили 27,8 тысячи тонн помощи, включая медикаменты, продовольствие, воду и топливо.В свою очередь, управление ООН по координации гуманитарных вопросов призвало открыть и другие КПП, так как доставляемой помощи недостаточно."Рафах" — единственный погранпереход между Египтом и сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями анклав через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Четырехдневный режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября. Стороны дважды продлевали его, сначала на два дня, затем на один.За шесть дней движение ХАМАС отпустило 102 заложника — 73 гражданина Израиля и 29 иностранцев.По разным данным, в плену у палестинского движения могут находиться около 140 израильтян. Само ХАМАС заявляло, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231130/peremirie-1912859655.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас