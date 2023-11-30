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Депутаты Беларуси и РФ подтвердили важность запуска поезда Псков – Витебск - РИА Новости, 30.11.2023
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17:54 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/poezd-1912979159.html
Депутаты Беларуси и РФ подтвердили важность запуска поезда Псков – Витебск
Депутаты Беларуси и РФ подтвердили важность запуска поезда Псков – Витебск - РИА Новости, 30.11.2023
Депутаты Беларуси и РФ подтвердили важность запуска поезда Псков – Витебск
Финансовые средства Союзного государства предлагается направить на решение вопросов, связанных с функционированием объединенной транспортной системы, сказал... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:54
2023-11-30T17:54
парламентское собрание союза беларуси и россии
псков
витебск
виктор пинский
россия
белоруссия
михаил ведерников
белорусская железная дорога
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Финансовые средства Союзного государства предлагается направить на решение вопросов, связанных с функционированием объединенной транспортной системы, сказал председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает корреспондент Sputnik.В четверг, 30 ноября, в Минске состоялись парламентские слушания, в ходе которых депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители министерств и властей приграничных регионов двух стран и другие участники обсудили проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве Союзного государства". "В первую очередь финансовые средства Союзного государства предлагается направить на решение вопросов, связанных с функционированием объединенной транспортной системы с акцентом на необходимость формирования современной транспортной инфраструктуры, связывающей приграничные регионы России и Беларуси", - заявил парламентарий. По его словам, это касается в том числе организации прямого железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту Псков-Витебск, а также развития пригородного ж/д сообщения между районными центрами Псковской и Витебской областей. Акцент на этом делается в связи с тем, что на сегодня между облцентрами этих двух приграничных регионов имеется только автобусное сообщение. "Существующая ветка железной дороги, пролегающая через Гомель, Могилев, Оршу, Витебск и далее в Санкт-Петербург, идет в обход Пскова. В результате из Витебска в Псков можно попасть только на одном недавно открытом автобусном маршруте", - констатировал Пинский. Субсидирование перевозок Он отметил, что открытие прямого ж/д сообщения между Витебском и Псковом стало бы прорывной вехой в развитии сотрудничества этих приграничных областей как в плане внутреннего туризма, так и в плане торгово-экономических связей и производственной кооперации. Депутат напомнил, что в настоящий момент в России действует механизм государственного субсидирования внутренних авиарейсов, который показал свою высокую эффективность для развития внутреннего туризма. "В связи с этим возникает необходимость создания подобного механизма субсидирования перевозок пассажиров внутри Союзного государства. В том числе приграничных регионов за счет привлечения средств союзного бюджета", - подчеркнул парламентарий. После чего добавил, что для создания нового механизма финансирования потребуется внесение изменений в ряд нормативных актов органов Союзного государства и отдельно в законодательства Беларуси и России. Планы по запуску поезда Псков-Витебск В сентябре 2022 года начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов заявлял, что рассматривается запуск беспересадочного поезда до Пскова. Спустя год, в сентябре 2023-го, о запуске железнодорожного сообщения между Псковской областью и Беларусью высказывался губернатор этого региона Михаил Ведерников. В частности, речь шла о прямом пассажирском поезде между Псковом и Витебском, а также развитии сообщения между промышленными центрами республики и портами Санкт-Петербурга (транзитом через Псков).
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псков, витебск, виктор пинский, россия, белоруссия, михаил ведерников, белорусская железная дорога
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Псков, Витебск, Виктор Пинский, Россия, Белоруссия, Михаил Ведерников, Белорусская железная дорога

Депутаты Беларуси и РФ подтвердили важность запуска поезда Псков – Витебск

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Финансовые средства Союзного государства предлагается направить на решение вопросов, связанных с функционированием объединенной транспортной системы, сказал председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский, передает корреспондент Sputnik.
В четверг, 30 ноября, в Минске состоялись парламентские слушания, в ходе которых депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, представители министерств и властей приграничных регионов двух стран и другие участники обсудили проект модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве Союзного государства".
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"В первую очередь финансовые средства Союзного государства предлагается направить на решение вопросов, связанных с функционированием объединенной транспортной системы с акцентом на необходимость формирования современной транспортной инфраструктуры, связывающей приграничные регионы России и Беларуси", - заявил парламентарий.
По его словам, это касается в том числе организации прямого железнодорожного пассажирского сообщения по маршруту Псков-Витебск, а также развития пригородного ж/д сообщения между районными центрами Псковской и Витебской областей. Акцент на этом делается в связи с тем, что на сегодня между облцентрами этих двух приграничных регионов имеется только автобусное сообщение.
"Существующая ветка железной дороги, пролегающая через Гомель, Могилев, Оршу, Витебск и далее в Санкт-Петербург, идет в обход Пскова. В результате из Витебска в Псков можно попасть только на одном недавно открытом автобусном маршруте", - констатировал Пинский.

Субсидирование перевозок

Он отметил, что открытие прямого ж/д сообщения между Витебском и Псковом стало бы прорывной вехой в развитии сотрудничества этих приграничных областей как в плане внутреннего туризма, так и в плане торгово-экономических связей и производственной кооперации.
Депутат напомнил, что в настоящий момент в России действует механизм государственного субсидирования внутренних авиарейсов, который показал свою высокую эффективность для развития внутреннего туризма.
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"В связи с этим возникает необходимость создания подобного механизма субсидирования перевозок пассажиров внутри Союзного государства. В том числе приграничных регионов за счет привлечения средств союзного бюджета", - подчеркнул парламентарий.
После чего добавил, что для создания нового механизма финансирования потребуется внесение изменений в ряд нормативных актов органов Союзного государства и отдельно в законодательства Беларуси и России.

Планы по запуску поезда Псков-Витебск

В сентябре 2022 года начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов заявлял, что рассматривается запуск беспересадочного поезда до Пскова. Спустя год, в сентябре 2023-го, о запуске железнодорожного сообщения между Псковской областью и Беларусью высказывался губернатор этого региона Михаил Ведерников.
В частности, речь шла о прямом пассажирском поезде между Псковом и Витебском, а также развитии сообщения между промышленными центрами республики и портами Санкт-Петербурга (транзитом через Псков).
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