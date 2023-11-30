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В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления - РИА Новости, 30.11.2023
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10:21 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/podtopleniya-1912823339.html
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления - РИА Новости, 30.11.2023
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления
Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:21
2023-11-30T10:21
сильный шторм на черноморском побережье россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после прохождения мощного циклона, сообщает МЧС России в Телеграм-канале. "В 16 населенных пунктах Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Ростовской области остаются подтопленными 114 жилых домов и 240 приусадебных участков", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что за минувшие сутки в 10 населенных пунктах южных регионов РФ от воды освободились 85 жилых домов и 174 приусадебных участка. "В Республике Крым из зон подтоплений эвакуированы 445 человек, из них 69 детей. Восстановлено движение на всех магистралях, кроме автодороги в районе села Морское", - информирует МЧС РФ. По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены более 2,7 тысячи человек и порядка 920 единиц техники.
ростовская область
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сильный шторм на черноморском побережье россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия, донецкая народная республика
Сильный шторм на Черноморском побережье России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления

МЧС: в трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПоследствия стихийного бедствия
Последствия стихийного бедствия - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Последствия стихийного бедствия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после прохождения мощного циклона, сообщает МЧС России в Телеграм-канале.
«
"В 16 населенных пунктах Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Ростовской области остаются подтопленными 114 жилых домов и 240 приусадебных участков", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что за минувшие сутки в 10 населенных пунктах южных регионов РФ от воды освободились 85 жилых домов и 174 приусадебных участка.
"В Республике Крым из зон подтоплений эвакуированы 445 человек, из них 69 детей. Восстановлено движение на всех магистралях, кроме автодороги в районе села Морское", - информирует МЧС РФ.
По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены более 2,7 тысячи человек и порядка 920 единиц техники.
Последствия мощного шторма в Крыму
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

Поваленное дерево в Симферополе

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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1 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По последним данным, погиб один человек.

Поваленное дерево в Симферополе

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

Женщина в сквере во время снегопада в Симферополе

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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3 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Часть сел обесточена.

Поваленное дерево в Симферополе

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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4 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

Последствия шторма в Симферополе

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

Поваленное дерево в Симферополе

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

Поваленное дерево в Симферополе

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 8
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

В регионе создали оперативный штаб.

Заснеженная открытая веранда кафе в Симферополе

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром до 40 метров в секунду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погиб один человек.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 8

В нескольких муниципальных образованиях республики объявили режим ЧС.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Часть сел обесточена.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Без света остаются почти 400 тысяч жителей.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников социальной сферы, а в Крыму — для всех.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В регионе создали оперативный штаб.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Сильный шторм на Черноморском побережье РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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