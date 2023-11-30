https://ria.ru/20231130/podtopleniya-1912823339.html

В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления

В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления - РИА Новости, 30.11.2023

В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления

Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:21

2023-11-30T10:21

2023-11-30T10:21

сильный шторм на черноморском побережье россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после прохождения мощного циклона, сообщает МЧС России в Телеграм-канале. "В 16 населенных пунктах Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Ростовской области остаются подтопленными 114 жилых домов и 240 приусадебных участков", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что за минувшие сутки в 10 населенных пунктах южных регионов РФ от воды освободились 85 жилых домов и 174 приусадебных участка. "В Республике Крым из зон подтоплений эвакуированы 445 человек, из них 69 детей. Восстановлено движение на всех магистралях, кроме автодороги в районе села Морское", - информирует МЧС РФ. По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены более 2,7 тысячи человек и порядка 920 единиц техники.

ростовская область

донецкая народная республика

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сильный шторм на черноморском побережье россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия, донецкая народная республика