https://ria.ru/20231130/podtopleniya-1912823339.html
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления - РИА Новости, 30.11.2023
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления
Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:21
2023-11-30T10:21
2023-11-30T10:21
сильный шторм на черноморском побережье россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93745df8eb5b5d5192b65c2afedfeff3.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Порядка 114 жилых домов и 240 приусадебных участков остаются в зонах подтопления на территории 16 населенных пунктов Крыма, ДНР и Ростовской области после прохождения мощного циклона, сообщает МЧС России в Телеграм-канале. "В 16 населенных пунктах Республики Крым, Донецкой Народной Республики и Ростовской области остаются подтопленными 114 жилых домов и 240 приусадебных участков", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что за минувшие сутки в 10 населенных пунктах южных регионов РФ от воды освободились 85 жилых домов и 174 приусадебных участка. "В Республике Крым из зон подтоплений эвакуированы 445 человек, из них 69 детей. Восстановлено движение на всех магистралях, кроме автодороги в районе села Морское", - информирует МЧС РФ. По данным ведомства, к ликвидации последствий стихии привлечены более 2,7 тысячи человек и порядка 920 единиц техники.
ростовская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912071935_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_8721d9e79ecd3637c693c5ee6882b043.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильный шторм на черноморском побережье россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия, донецкая народная республика
Сильный шторм на Черноморском побережье России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область, Происшествия, Донецкая Народная Республика
В трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления
МЧС: в трех регионах на юге России более 350 домов остались в зонах подтопления