https://ria.ru/20231130/pobeg-1912762076.html

Цена предательства: беглые российские бизнесмены терпят крах

Цена предательства: беглые российские бизнесмены терпят крах - РИА Новости, 30.11.2023

Цена предательства: беглые российские бизнесмены терпят крах

Вчера российское бизнес-сообщество потрясла печальная новость: один из столпов отечественной логистики, основатель и мажоритарный инвестор логистического... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:00

2023-11-30T23:16

аналитика

аркадий волож

россия

англия

израиль

великобритания

михаил фридман

евгений чичваркин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774799481_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_34eaa8bb6ab7642c22dae169cf917573.jpg

Вчера российское бизнес-сообщество потрясла печальная новость: один из столпов отечественной логистики, основатель и мажоритарный инвестор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт с глубоким вздохом объявил, что России теперь придется жить без него, а переезжает он в Израиль (но, естественно, выставив на продажу свою долю в бизнесе, потому что в Израиле для безопасной и комфортной жизни нужны немалые средства, особенно сейчас).Возможно, Леонид Яковлевич был сильно занят перемещением коробок и пакетов, так что мимо него как-то прошли печальные повести про даже еще более столповых столпов российского бизнеса, которые решили, что Россия уже им ничего не должна, теперь их новая родина Запад. И вообще они граждане мира и часть золотого миллиарда или даже миллиона (или, чего мелочиться, — тысячи), но потом что-то пошло не так.Иначе он мог бы пообщаться по-свойски с пээмжующим в Израиле Аркадием Воложем, известным благодаря "Яндексу", в котором он до недавнего времени имел большую долю. Волож, который тоже до убегания в Израиль был, естественно, столпом, сильно вхож, рукопожат и все такое, мог бы рассказать ему притчу о рыбаке и Золотой Рыбке, где гипертрофированное чувство собственной значимости, пренебрежение к родным осинам, пресмыкание перед заморскими дворцами и патологическая жадность привели к катастрофической инфляции корыт.В частности, после того, как родное российское государство всячески поощряло развитие "Яндекса", благодаря чему он стал фактически монополистом, г-н Волож поверил в себя и решил остаться навсегда в мирном и благополучном Израиле, оценив свою долю в семь миллиардов долларов. На это даже самые рисковые российские интересанты попросили предпринимателя чуток окститься и вспомнить, что на продажу активов инвесторы из враждебных юрисдикций обязаны давать дисконт в 50 процентов. Волож упорствовал и даже начал выступать с откровенно антироссийскими заявлениями. После этого в соответствующих кругах возник вопрос: а что мы так миндальничаем с этими мальтийско-израильскими столпами, а не лучше ли взять стратегическую компанию в управление? В результате цена "Яндекса" упала до пяти миллиардов, но и тогда охотников на него не нашлось. И даже тогда г-н Волож не окстился и начал подчищать в интернете любую свою связь с Россией, именовать себя "бизнесменом родом из Казахстана" и всячески поливать СВО. В результате, по некоторым оценкам, "Яндекс" сейчас котируется в районе двух — двух с половиной миллиардов долларов, есть вероятность, что он в итоге будет просто национализирован, а г-н Волож сможет насладиться кошерным хреном с прекрасным израильским оливковым маслом. На данный момент г-н Волож успешно (на самом деле нет) развивает в Израиле какие-то IT-стартапы, которых в стране и так секстильон кучек, а в каждой кучке три штучки.Подобным же образом сложилась судьба некогда "самого продвинутого" банкира России г-на Тинькова. После какого-то дуновения ветра поверив в себя и уже проживая на Западе, Тиньков начал критиковать Россию и СВО, в результате чего, как он говорит, был вынужден продать с большим дисконтом свой банк компании "Интеррос". Злые и, конечно, совершенно несведующие языки утверждают, что в противном случае банк бы просто национализировали. Антироссийские высказывания несильно помогли г-ну Тинькову на Западе, и после начала СВО на него были наложены санкции Великобританией. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении г-на Тинькова составляла более миллиарда долларов. В марте 2022-го у Тинькова было в районе 820 миллионов долларов. А в мае прошлого года сам экс-банкир заявил, что от былого богатства у него осталось лишь около 200 миллионов долларов. При этом сейчас бывший столп находится в США под следствием: американские власти обвиняют его в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы.По некоторым сведениям, не так давно в Россию вернулся еще один видный убегант — Михаил Фридман, совладелец банковской "Альфа-Групп". Он сначала убежал в Великобританию, где начал активно инвестировать в разные великобританские сферы, мысленно представляя себя будущим кавалером ордена Золотого Руна, сэром, пэром и даже немножко Черчиллем, но великобританцы и еэсовцы влепили ему санкции (просто потому, что он из России) и заблокировали все активы. Дошло до того, что Фридман признавался: он не может даже нанять садовника и домработницу. Попытав недолго счастья в том же Израиле (они сговорились там, что ли?), он в итоге все же решил вернуться в страну-бензоколонку. С болью глядя на удаляющиеся лондонские пейзажи, г-н Фридман признал: "То, что мы вложили деньги в Англию, выглядит огромной ошибкой".Еще один — не совсем олигарх, но скандально известный в прошлом владелец "Евросети", который выручил за нее порядка 350 миллионов долларов, — Евгений Чичваркин* тоже в свое время с концами уехал в Англию. Там под защитой демократии и европейских цивилизационных ценностей он начал сращиваться душой и телом с местной элитой, продавая ей элитный же алкоголь и питая ее в своих элитных ресторанах. Параллельно с этим он развил бурную антироссийскую деятельность, включающую поддержку Украины и сотрудничество с ФБК** Навального. Результат: бывший миллионер — практически банкрот, вся недвижимость его семьи и весь бизнес заложены, а сумма долгов перед добрыми великобританцами уже превышает стоимость всех его активов. Не так давно г-н Чичваркин сдался: "Все, что говорил Путин, выходит, так и есть. Мы проиграли! Давайте просто признаем это".Таких примеров можно привести много.Еще в 2002 году на съезде ТПП Путин рекомендовал возлюбившим Британию и другие страны Запада бизнесменам подумать — ведь "может дойти до того, что российские капиталы просто невозможно будет перевести в отечественные банки". "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!" — предупредил тогда президент. На недавнем заседании ВЭФ он отметил, что "надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России", и призвал бизнесменов, нацелившихся на Запад, "не наступать на одни и те же грабли".Но, как показывает пример Леонида Гольдорта (это который из СДЭК), слова Путина доходят не до всех.А это значит, что мы еще не раз прочитаем новости об очередном столпе, который "сделал ошибку", а на самом деле любит березки снова. И вообще его не так поняли.На самом деле все поняли отлично. А выводы последуют потом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

https://ria.ru/20231128/sredneaziatskie_migranty-1912231121.html

россия

англия

израиль

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, аркадий волож, россия, англия, израиль, великобритания, михаил фридман, евгений чичваркин