https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы

Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы - РИА Новости, 30.11.2023

Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы

Светоч американской внешнеполитической мысли — журнал Foreign Affairs опубликовал по-настоящему визионерскую статью с рецептом украинской победы. Лиана Фикс из... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:00

2023-11-30T23:14

специальная военная операция на украине

аналитика

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Светоч американской внешнеполитической мысли — журнал Foreign Affairs опубликовал по-настоящему визионерскую статью с рецептом украинской победы. Лиана Фикс из Совета по международным отношениям (CFR) и Майкл Киммедж из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) предлагают читателям надежный как швейцарские часы план действий для Киева.Если коротко, то их тезисы заключаются в следующем. Всякие переговоры, считают авторы, лишены смысла: Кремль убежден, что ситуация складывается в пользу России, которая не понесла существенного ущерба от западных санкций и боевых действий и даже способна наращивать военные расходы, в то время как Западу тяжело сохранять былой уровень помощи Киеву, особенно на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Однако этой убежденности они противопоставляют по-настоящему интересную мысль. Тупик на фронте, утверждают авторы, вовсе не проблема для Украины, напротив — огромное достижение. И, дескать, надо продолжать в том же духе: перейти в глухую оборону, поддерживать Украину деньгами и оружием и сохранять экономические ограничения в отношении Москвы.И если вам показалось, что в этих тезисах есть некоторое противоречие, вы не одиноки. Но специально для таких въедливых читателей авторы придумали гениальное в своей простоте объяснение. "Победы в войнах, — утверждают они, — порой приходят неожиданно". Правда, тут же утверждают, что в обозримом будущем ни победа, ни даже выход на сильные переговорные позиции Киеву не светят. Погодите, а как же неожиданность?Больше того, даже намеки на то, что перемога близка, могут создать впечатление, что Украина не справляется с таким плевым делом, как сокрушение российской армии.В качестве нового нарратива, который должен сейчас продвигать Киев, они предлагают идею того, что длительное сдерживание России даже выгодно Украине, как и самому Западу. Да, это не звучит так аппетитно, как сокрушение Путина, но для Европы это обеспечение безопасности континента, а для США — сохранение мирового порядка с их безраздельной гегемонией.Подкрепляют они эту идею заявлениями о том, что Украина обходится Вашингтону дешевле Вьетнама, Афганистана и Ирака. Да и вообще, Киев — самый демократичный партнер, который когда-либо был у Соединенных Штатов, не чета Сайгону, Кабулу и Багдаду. Интересно, конечно, кто был партнером Белого дома в Ираке, который они превратили в теплицу для вызревания Исламского государства*, но подобными объяснениями авторы себя не утруждают.Собственно, вот в этом и заключается революционность статьи — беловоротничковые американские политологи открыто признают: Тарасы и Мыколы дешево обходятся. И предлагают использовать их до тех пор, пока они не закончатся. А значит, это больше не российская пропаганда, а открыто заявленная позиция американских аналитиков. И да, Украина теперь официально не имеет никакого иного статуса, кроме как "анти-Россия".Но есть еще одна важная деталь. В качестве главного успеха Киева Фикс и Киммедж преподносят удары по Крыму. "Долгое время являвшийся ценным трофеем для Путина, он больше не может считаться привлекательным местом для россиян". В общем, на все деньги выступили с поддержкой атак на Крымский мост. "Чем больше Украина сможет атаковать российские военно-морские силы и подвергать Крым риску, тем больше она может сделать войну бессмысленной для Кремля и российского населения", — утверждают авторы.И это тоже интересное изменение риторики. Теперь целью становится не только пресловутый "путинский режим", но и обычные россияне. И бороться с ними предлагается попросту террористическими методами. Какая прелестная ситуация: интеллигентные кабинетные ученые открыто призывают Вашингтон поддержать теракты, диверсии и прочие либерально-демократические методы борьбы за свободу и справедливость.И здесь дело не в том, что такие попытки предпринимаются (это как раз-таки не новость), а трудовые будни компетентных органов. Показательно то, что об этом заговорили открыто.Важно в этой ситуации то, что любовь "Квартала 95" к медийным перемогам оказалась заразительной для Запада, но губительной для украинцев. Ведь сейчас им, по сути, предлагается смириться с конфликтом на истощение, в котором не видно конца и нет возможности одержать победу, но можно поиграть в террористов.Кажется, Черчилль когда-то сказал: "Если идете сквозь пекло, продолжайте идти". Но времена меняются, и теперь западные хозяева требуют от украинцев в этом пекле постоять.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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