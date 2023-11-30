https://ria.ru/20231130/plan-1912793856.html

Китай представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта

Китай представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 30.11.2023

Китай представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта

Министерство иностранных дел КНР в четверг опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китай в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:14

2023-11-30T05:14

2023-11-30T05:14

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ПЕКИН, 30 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел КНР в четверг опубликовало документ из пяти пунктов с позицией Китай в отношении урегулирования палестино-израильского конфликта. В документе, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, Пекин призывает к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения, а выходом из ситуации называет возвращение к плану "Два государства для двух народов" и создание независимого Палестинского государства на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Китайская сторона в первом пункте плана подчеркивает необходимость всеобъемлющей остановки боевых действий и прекращения войны, отмечая, что стороны конфликта должны немедленно установить прочное и устойчивое гуманитарное перемирие. Во втором пункте Пекин призывает к обеспечению эффективной защиты гражданского населения, заявляя о необходимости прекращения нарушения международного гуманитарного права, любых насильственных нападений на гражданское население и гражданские объекты. Отмечается, что Совет Безопасности ООН должен послать четкий сигнал, выступить против принудительного переселения палестинских гражданских лиц, призвать к скорейшему освобождению всех задержанных гражданских лиц и заложников. Третий пункт посвящен проблеме обеспечения гуманитарной помощи. Китайская сторона подчеркивает, что соответствующие стороны должны избегать лишения гражданского населения в секторе Газа товаров и услуг, необходимых для выживания, организовать каналы гуманитарной помощи в Газе и обеспечить быстрый, безопасный, безбарьерный и устойчивый гуманитарный доступ для предотвращения наступления еще более серьезной гуманитарной катастрофы. Отмечается, что Совет Безопасности ООН также должен стимулировать международное сообщество подготовиться к поддержке послевоенного восстановления Газы. В четвертом пункте Китай призывает к расширению дипломатического посредничества. В частности, подчеркивается, что Совет Безопасности ООН должен придавать большое значение роли стран региона и региональных организаций, поддерживать посреднические усилия генерального секретаря ООН и секретариата, поощрять страны, которые имеют влияние на соответствующие стороны, придерживаться объективной и беспристрастной позиции и совместно играть конструктивную роль в содействии деэскалации кризиса. Заключительный пункт посвящен поиску политического решения конфликта. Согласно позиции Китая, основой решения палестинского вопроса является реализация плана "Два государства для двух народов", восстановление законных прав палестинского народа и создание независимого Палестинского государства с полным суверенитетом на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Китайская сторона также призывает к созыву более авторитетной, масштабной и эффективной международной мирной конференции, на которой будут сформулированы дорожная карта и план по возобновлению "решения о двух государствах". Отдельно подчеркивается, что любые договоренности относительно будущего сектора Газа должны уважать волю и независимый выбор палестинского народа и не могут быть навязаны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231130/izrail-1912793542.html

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в мире, китай, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа