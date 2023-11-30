Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 30.11.2023 (обновлено: 10:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах - РИА Новости, 30.11.2023
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах
Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T10:36
2023-11-30T10:37
общество
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599588245_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_3ba624abf0a811b61170e6503033934e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации, сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова РИА Новости. "Комитет по охране здоровья и Комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор. Мы просим провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации", - сказала она. Обращение было направлено по поручению спикера ГД Вячеслава Володина. "Здоровая нация начинается со здоровых детей. А здоровье детей напрямую зависит от качества питания – в том числе в школах. Особенно важно, чтобы самые младшие школьники – ученики начальных классов получали полноценное, сбалансированное и качественное питание", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20231117/pitanie-1770744567.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599588245_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_c27fd60c7b1b28efa93b3ffe70b929f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах

В Госдуме попросили Роспотребнадзор проверить качество питания учеников в школах

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСалаты в школьной столовой
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Салаты в школьной столовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации, сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова РИА Новости.
«
"Комитет по охране здоровья и Комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор. Мы просим провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации", - сказала она.
Обращение было направлено по поручению спикера ГД Вячеслава Володина.
"Здоровая нация начинается со здоровых детей. А здоровье детей напрямую зависит от качества питания – в том числе в школах. Особенно важно, чтобы самые младшие школьники – ученики начальных классов получали полноценное, сбалансированное и качественное питание", - добавила парламентарий.
Питание в школе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Бесплатное питание в школе: кому положено, чем должны кормить
17 ноября, 16:01
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала