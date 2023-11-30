https://ria.ru/20231130/pitanie-1912828235.html

В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах

В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах - РИА Новости, 30.11.2023

В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах

Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T10:36

2023-11-30T10:36

2023-11-30T10:37

общество

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Комитет по охране здоровья и комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации, сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова РИА Новости. "Комитет по охране здоровья и Комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор. Мы просим провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации", - сказала она. Обращение было направлено по поручению спикера ГД Вячеслава Володина. "Здоровая нация начинается со здоровых детей. А здоровье детей напрямую зависит от качества питания – в том числе в школах. Особенно важно, чтобы самые младшие школьники – ученики начальных классов получали полноценное, сбалансированное и качественное питание", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20231117/pitanie-1770744567.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)