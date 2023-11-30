https://ria.ru/20231130/peskov-1912855994.html

Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России

Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России - РИА Новости, 30.11.2023

Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России

Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:59

2023-11-30T11:59

2023-11-30T11:59

общество

россия

дмитрий песков

лгбт-сообщество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Верховный суд РФ в четверг, 30 ноября, рассмотрит иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России."Не следим. Комментариев нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231130/lgbt-1912830479.html

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общество, россия, дмитрий песков, лгбт-сообщество