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Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России - РИА Новости, 30.11.2023
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11:59 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/peskov-1912855994.html
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России - РИА Новости, 30.11.2023
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России
Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:59
2023-11-30T11:59
общество
россия
дмитрий песков
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Верховный суд РФ в четверг, 30 ноября, рассмотрит иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России."Не следим. Комментариев нет", - сказал Песков журналистам.
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общество, россия, дмитрий песков, лгбт-сообщество
Общество, Россия, Дмитрий Песков, ЛГБТ-сообщество
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России

Песков: Кремль не следит за иском признания ЛГБТ экстремистской организацией

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Верховный суд РФ в четверг, 30 ноября, рассмотрит иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России.
«
"Не следим. Комментариев нет", - сказал Песков журналистам.
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Иск о запрете ЛГБТ в России рассмотрят без ответчика
Вчера, 10:43
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковЛГБТ-сообщество
 
 
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