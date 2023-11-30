https://ria.ru/20231130/peskov-1912855994.html
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России - РИА Новости, 30.11.2023
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России
Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:59
2023-11-30T11:59
2023-11-30T11:59
общество
россия
дмитрий песков
лгбт-сообщество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кремль не следит за судебным процессом по запрету в России международного общественного движения ЛГБТ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Верховный суд РФ в четверг, 30 ноября, рассмотрит иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете в России."Не следим. Комментариев нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231130/lgbt-1912830479.html
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общество, россия, дмитрий песков, лгбт-сообщество
Общество, Россия, Дмитрий Песков, ЛГБТ-сообщество
Песков прокомментировал иск о запрете ЛГБТ в России
Песков: Кремль не следит за иском признания ЛГБТ экстремистской организацией