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ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия
ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия - РИА Новости, 30.11.2023
ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия еще на день, в МИД Катара это подтвердили. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:56
2023-11-30T07:56
2023-11-30T12:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия еще на день, в МИД Катара это подтвердили."Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день — четверг", — говорится в заявлении движения.Немногим ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных сообщила Армия обороны Израиля. Затем в канцелярии премьер-министра заявили, что перемирие продолжится после того, как был получен новый список заложников на освобождение. В него включили десять женщин и детей.Достижение договоренности подтвердило и Министерство иностранных дел Катара.При этом ХАМАС утверждает, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей из числа заложников и тела троих погибших в обмен на продление перемирия.За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, в мире, израиль
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, В мире, Израиль
ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия
ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа в четверг
КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия еще на день, в МИД Катара это подтвердили.
"Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день — четверг", — говорится в заявлении движения.
Немногим ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных сообщила Армия обороны Израиля
. Затем в канцелярии премьер-министра заявили, что перемирие продолжится после того, как был получен новый список заложников на освобождение. В него включили десять женщин и детей.
Достижение договоренности подтвердило и Министерство иностранных дел Катара
.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
При этом ХАМАС утверждает, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей из числа заложников и тела троих погибших в обмен на продление перемирия.
Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.
За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.