https://ria.ru/20231130/peremirie-1912800109.html

ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия

ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия - РИА Новости, 30.11.2023

ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия еще на день, в МИД Катара это подтвердили. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T07:56

2023-11-30T07:56

2023-11-30T12:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

хамас

в мире

израиль

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КАИР, 30 ноя — РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило о продлении гуманитарного перемирия еще на день, в МИД Катара это подтвердили."Было достигнуто соглашение о продлении перемирия на седьмой день — четверг", — говорится в заявлении движения.Немногим ранее о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных сообщила Армия обороны Израиля. Затем в канцелярии премьер-министра заявили, что перемирие продолжится после того, как был получен новый список заложников на освобождение. В него включили десять женщин и детей.Достижение договоренности подтвердило и Министерство иностранных дел Катара.При этом ХАМАС утверждает, что Израиль отказался принимать семь женщин и детей из числа заложников и тела троих погибших в обмен на продление перемирия.За пять дней Израиль добился освобождения 61 своего гражданина и 25 иностранцев.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находится порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

палестина

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, хамас, в мире, израиль