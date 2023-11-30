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Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 30.11.2023
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17:50 30.11.2023 (обновлено: 20:13 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/peregovory-1912979964.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 30.11.2023
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ)... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:50
2023-11-30T20:13
казахстан
россия
сергей лавров
обсе
в мире
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проводит переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. "Рад повидаться", - сказал российский министр в начале встречи."Взаимно. У нас частые контакты, часто встречаемся, разговариваем, обмениваемся мнениями. Это помогает в работе", - ответил глава МИД Казахстана."Ждем в Москве скоро на каспийской "пятерке", - добавил Лавров. "Планируем", - отреагировал Нуртлеу.Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.Встреча глав МИД каспийской "пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) запланирована на 5 декабря в Москве.Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили двустороннюю и региональную повестки в контексте визита в Казахстан президента России Владимира Путина 9 ноября, а также взаимодействие в ОБСЕ и на других международных площадках.
https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912926738.html
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казахстан, россия, сергей лавров, обсе, в мире
Казахстан, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, В мире
Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Лавров на полях СМИД ОБСЕ проводит переговоры с главой МИД Казахстана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проводит переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
"Рад повидаться", - сказал российский министр в начале встречи.
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"Взаимно. У нас частые контакты, часто встречаемся, разговариваем, обмениваемся мнениями. Это помогает в работе", - ответил глава МИД Казахстана.
"Ждем в Москве скоро на каспийской "пятерке", - добавил Лавров. "Планируем", - отреагировал Нуртлеу.
Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.
Встреча глав МИД каспийской "пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) запланирована на 5 декабря в Москве.
Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили двустороннюю и региональную повестки в контексте визита в Казахстан президента России Владимира Путина 9 ноября, а также взаимодействие в ОБСЕ и на других международных площадках.
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