https://ria.ru/20231130/peregovory-1912979964.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 30.11.2023

Лавров проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ)... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:50

2023-11-30T17:50

2023-11-30T20:13

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СКОПЬЕ, 30 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проводит переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. "Рад повидаться", - сказал российский министр в начале встречи."Взаимно. У нас частые контакты, часто встречаемся, разговариваем, обмениваемся мнениями. Это помогает в работе", - ответил глава МИД Казахстана."Ждем в Москве скоро на каспийской "пятерке", - добавил Лавров. "Планируем", - отреагировал Нуртлеу.Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.Встреча глав МИД каспийской "пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) запланирована на 5 декабря в Москве.Как сообщили в МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили двустороннюю и региональную повестки в контексте визита в Казахстан президента России Владимира Путина 9 ноября, а также взаимодействие в ОБСЕ и на других международных площадках.

https://ria.ru/20231109/kazakhstan-1908374159.html

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912926738.html

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казахстан, россия, сергей лавров, обсе, в мире