Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"
Глава ПМР Красносельский призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Переговорный процесс в формате "5+2" необходимо продолжать несмотря на все сложности, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом Словакии в Молдавии Паволом Иваном.
"Считаю, как бы не было сложно, надо всегда продолжать переговорный процесс и Словакия как член Европейского союза, все равно находится в формате "5+2", как представитель Евросоюза. От вас тоже кое-что зависит", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также отметил, что Словакия оставила свой след в работе переговорного формата "5+2". В период председательства этой страны в ОБСЕ в 2019 году Тирасполь неоднократно посещал Мирослав Лайчак, который возглавлял в тот период словацкий МИД.
«
"Конечно же Словакия делала все возможное, чтобы продолжить переговорный процесс… Делали это искреннее, занимая нейтральную позицию в отношениях между Приднестровьем и Молдовой. Но, к сожалению, формат "5+2" состоялся, но итогового документа подписать не получилось по вине молдавской стороны", - отметил Красносельский.
В свою очередь посол Словакии в Молдавии Павол Иван отметил, что позиция Словакии не меняется и она выступает за политическое, дипломатическое урегулирование конфликта, учитывая все интересы. "Мы против того, чтобы механизм, переговорный процесс, чтобы он был устранен, ликвидирован", - сказал Павол Иван.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.