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Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2" - РИА Новости, 30.11.2023
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17:36 30.11.2023 (обновлено: 17:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/peregovory-1912974760.html
Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"
Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2" - РИА Новости, 30.11.2023
Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"
Переговорный процесс в формате "5+2" необходимо продолжать несмотря на все сложности, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:36
2023-11-30T17:37
словакия
молдавия
в мире
вадим красносельский
обсе
мирослав лайчак
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860110866_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_f7c1ff85358a821f59b123600f678a08.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Переговорный процесс в формате "5+2" необходимо продолжать несмотря на все сложности, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом Словакии в Молдавии Паволом Иваном. "Считаю, как бы не было сложно, надо всегда продолжать переговорный процесс и Словакия как член Европейского союза, все равно находится в формате "5+2", как представитель Евросоюза. От вас тоже кое-что зависит", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также отметил, что Словакия оставила свой след в работе переговорного формата "5+2". В период председательства этой страны в ОБСЕ в 2019 году Тирасполь неоднократно посещал Мирослав Лайчак, который возглавлял в тот период словацкий МИД. "Конечно же Словакия делала все возможное, чтобы продолжить переговорный процесс… Делали это искреннее, занимая нейтральную позицию в отношениях между Приднестровьем и Молдовой. Но, к сожалению, формат "5+2" состоялся, но итогового документа подписать не получилось по вине молдавской стороны", - отметил Красносельский. В свою очередь посол Словакии в Молдавии Павол Иван отметил, что позиция Словакии не меняется и она выступает за политическое, дипломатическое урегулирование конфликта, учитывая все интересы. "Мы против того, чтобы механизм, переговорный процесс, чтобы он был устранен, ликвидирован", - сказал Павол Иван. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231121/moldavia-1910906326.html
https://ria.ru/20231113/moldavia-1909250447.html
словакия
молдавия
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словакия, молдавия, в мире, вадим красносельский, обсе, мирослав лайчак, приднестровская молдавская республика
Словакия, Молдавия, В мире, Вадим Красносельский, ОБСЕ, Мирослав Лайчак, Приднестровская Молдавская Республика
Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"

Глава ПМР Красносельский призвал продолжить переговорный процесс в формате "5+2"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Переговорный процесс в формате "5+2" необходимо продолжать несмотря на все сложности, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом Словакии в Молдавии Паволом Иваном.
"Считаю, как бы не было сложно, надо всегда продолжать переговорный процесс и Словакия как член Европейского союза, все равно находится в формате "5+2", как представитель Евросоюза. От вас тоже кое-что зависит", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
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Лидер Приднестровья также отметил, что Словакия оставила свой след в работе переговорного формата "5+2". В период председательства этой страны в ОБСЕ в 2019 году Тирасполь неоднократно посещал Мирослав Лайчак, который возглавлял в тот период словацкий МИД.
«
"Конечно же Словакия делала все возможное, чтобы продолжить переговорный процесс… Делали это искреннее, занимая нейтральную позицию в отношениях между Приднестровьем и Молдовой. Но, к сожалению, формат "5+2" состоялся, но итогового документа подписать не получилось по вине молдавской стороны", - отметил Красносельский.
В свою очередь посол Словакии в Молдавии Павол Иван отметил, что позиция Словакии не меняется и она выступает за политическое, дипломатическое урегулирование конфликта, учитывая все интересы. "Мы против того, чтобы механизм, переговорный процесс, чтобы он был устранен, ликвидирован", - сказал Павол Иван.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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СловакияМолдавияВ миреВадим КрасносельскийОБСЕМирослав ЛайчакПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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