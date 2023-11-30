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Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях - РИА Новости, 30.11.2023
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07:53 30.11.2023 (обновлено: 07:57 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pauza-1912799768.html
Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях
Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях - РИА Новости, 30.11.2023
Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях
Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T07:53
2023-11-30T07:57
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
хамас
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных."В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с (ранее обговоренными) условиями пауза в операции продолжится", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231130/izrail-1912793542.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС
Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях

Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных.
"В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с (ранее обговоренными) условиями пауза в операции продолжится", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаХАМАС
 
 
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