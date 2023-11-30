https://ria.ru/20231130/pauza-1912799768.html

Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях

Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях - РИА Новости, 30.11.2023

Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях

Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T07:53

2023-11-30T07:53

2023-11-30T07:57

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

хамас

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Армия Израиля заявила о продлении паузы в боях на фоне усилий посредников по продолжению процесса освобождения пленных."В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с (ранее обговоренными) условиями пауза в операции продолжится", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231130/izrail-1912793542.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, хамас