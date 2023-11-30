https://ria.ru/20231130/patrulirovanie-1912793426.html

Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31

Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31 - РИА Новости, 30.11.2023

Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31

Минобороны РФ впервые показало кадры боевого патрулирования истребителя МиГ-31 на Херсонском направлении. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:05

2023-11-30T05:05

2023-11-30T05:05

безопасность

россия

миг-31

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ впервые показало кадры боевого патрулирования истребителя МиГ-31 на Херсонском направлении. В ролике на полторы минуты, опубликованном российским военным ведомством в четверг, показано, как самолёт, вооруженный ракетами "воздух-воздух", взлетает с аэродрома. Затем демонстрируются кадры, снятые из кабины пилота. В завершении видео МиГ-31 возвращается обратно на взлётно-посадочную полосу. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи МиГ-31 совершают боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.

https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793083.html

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2023

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безопасность, россия, миг-31, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии