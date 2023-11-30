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Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31 - РИА Новости, 30.11.2023
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05:05 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/patrulirovanie-1912793426.html
Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31
Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31 - РИА Новости, 30.11.2023
Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31
Минобороны РФ впервые показало кадры боевого патрулирования истребителя МиГ-31 на Херсонском направлении. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:05
2023-11-30T05:05
безопасность
россия
миг-31
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ впервые показало кадры боевого патрулирования истребителя МиГ-31 на Херсонском направлении. В ролике на полторы минуты, опубликованном российским военным ведомством в четверг, показано, как самолёт, вооруженный ракетами "воздух-воздух", взлетает с аэродрома. Затем демонстрируются кадры, снятые из кабины пилота. В завершении видео МиГ-31 возвращается обратно на взлётно-посадочную полосу. Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи МиГ-31 совершают боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.
https://ria.ru/20231130/spetsoperatsiya-1912793083.html
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безопасность, россия, миг-31, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Безопасность, Россия, МиГ-31, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
Минобороны показало кадры боевого патрулирования МиГ-31

Минобороны показало кадры патрулирования МиГ-31 на Херсонском направлении

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ впервые показало кадры боевого патрулирования истребителя МиГ-31 на Херсонском направлении.
В ролике на полторы минуты, опубликованном российским военным ведомством в четверг, показано, как самолёт, вооруженный ракетами "воздух-воздух", взлетает с аэродрома. Затем демонстрируются кадры, снятые из кабины пилота. В завершении видео МиГ-31 возвращается обратно на взлётно-посадочную полосу.
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Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи МиГ-31 совершают боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.
 
БезопасностьРоссияМиГ-31Вооруженные силы РФВоздушно-космические силы России
 
 
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