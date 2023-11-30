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Памятник Врангелю нужно вернуть на место - РИА Новости, 30.11.2023
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08:00 30.11.2023 (обновлено: 08:01 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/pamyatnik-1912747451.html
Памятник Врангелю нужно вернуть на место
Памятник Врангелю нужно вернуть на место - РИА Новости, 30.11.2023
Памятник Врангелю нужно вернуть на место
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник генералу Врангелю — его установили на территории кадетского корпуса всего три недели назад, но тут же начались протесты РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T08:00
2023-11-30T08:01
аналитика
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910737792_0:20:720:425_1920x0_80_0_0_47c449f1dad59d109c977fe4556c7d21.jpg
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник генералу Врангелю — его установили на территории кадетского корпуса всего три недели назад, но тут же начались протесты левых и коммунистов и сейчас власти региона решили убрать бюст Черному барону. В КПРФ назвали демонтаж "абсолютно правильным", что, конечно, совершенно глупо и позорно. Потому что небольшой бюст был установлен не властями, а местной общественностью, которая имеет такое же право на свои взгляды на русскую историю, как и коммунисты. В КПРФ же не хотят, чтобы сносили памятники Ленину? Их в стране тысячи, но почему тогда нужно препятствовать попытке почтить память одного из лидеров белогвардейцев, чья жизнь связана с Ростовом?Тем более что в России есть только один памятник Врангелю — он был открыт всего семь лет назад в крымской Керчи около православного храма. Крым стал последним оплотом белогвардейцев, и из него, проиграв Гражданскую войну, они и покинули Россию. На днях, кстати, именно в Крыму, в Севастополе, ураган повредил установленный в позапрошлом году памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну". Упала фигура красногвардейца, а белогвардеец остался стоять. Есть в этом определенная мистика, к тому же падение красного бойца произошло уже после того, как стало понятно, что в Ростове дело идет к сносу бюста Врангеля (его закрыли пленкой). Но фигуру красноармейца, конечно, восстановят, ведь смысл памятника в Севастополе как раз в примирении двух сторон Гражданской, окончании смуты. А вот бюст в Ростове не вернут на место, потому что для части наших граждан барон — "палач, вешатель, предатель". Так может, и не нужно их злить, провоцировать, тем более что бюст был открыт 7 ноября?Но подобная логика ущербна, потому что означает: мы не стремимся к примирению, мы по-прежнему выбираем одну сторону из закончившейся столетие назад смуты. То есть власть потакает одним взглядам на нашу историю — и загоняет в тень другие. Но так уже было в советские годы и чем это закончилось? Тем, что с началом перестройки разоблачение черных дел (выдуманных и реальных) Сталина подточило весь идеологический фундамент Компартии, которая сама сделала из него "фигуру умолчания". Почти такую же, какими были в советские годы и император Николай II, и барон Врангель — их, впрочем, разрешалось только ругать и обличать. Сейчас все изменилось?Не совсем, если против скромного бюста последнего белогвардейского главкома кипят такие страсти. Для обличения барона используют даже цитату одного из его соратников, который в августе 1941-го написал: если бы Петр Врангель был жив, то "он, не задумываясь, пошел бы с немцами". Но, не говоря уже о том, что Врангель умер в 1928-м, абсолютное большинство белых генералов — при всей их ненависти к большевикам — не пошли на сотрудничество с Гитлером.А вот ненависть нынешних наследников большевиков к барону вызывает глубокое сожаление и недоумение. С кем они до сих пор воюют? Потомки белых давно уже умерли, от воевавшего с красными казачества почти ничего не осталось — так что же настолько ненавидят обличители "палача и убийцы"? Только ли конкретного барона Врангеля?Конечно, нет. Бюст Врангеля был установлен на территории Второго Донского кадетского училища, которое носит имя императора Николая II. Канонизированного царственного страстотерпца некоторые наследники большевиков до сих пор называют "кровавым", хотя его кровь на руках именно красных. Но выступать против памятников Николаю II, которых в стране уже несколько, не так удобно (хотя были и попытки их уничтожения). Вот и отыгрываются на баронах и генералах. А так, если дать волю — в благом вроде бы намерении "не разжигать", не злить эту часть общества, — то и ростовское училище завтра переименуют, и памятники императору снесут.Никто не хочет злить "красных" — наоборот, большая часть современных левых не только настроена патриотично, но и не хочет оскорблять своих "белых" оппонентов. Однако никто не имеет права запрещать нашим гражданам чтить память тех, кого они считают героями. Гражданская война закончена — и барон Врангель, и Дзержинский, и император Николай II, и Ленин стали частью нашей общей истории. Разделить которую неправильно и невозможно — и крайне опасно даже пытаться это делать.
https://ria.ru/20231115/kiev-1909589745.html
https://ria.ru/20231107/fedotov-1907881030.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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РИА Новости
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96
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353
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аналитика, ростовская область
Аналитика, Ростовская область

Памятник Врангелю нужно вернуть на место

© Фото : Официальный сайт Московской городской организации КПРФБюст Врангеля в Ростове-на-Дону
Бюст Врангеля в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : Официальный сайт Московской городской организации КПРФ
Бюст Врангеля в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник генералу Врангелю — его установили на территории кадетского корпуса всего три недели назад, но тут же начались протесты левых и коммунистов и сейчас власти региона решили убрать бюст Черному барону. В КПРФ назвали демонтаж "абсолютно правильным", что, конечно, совершенно глупо и позорно. Потому что небольшой бюст был установлен не властями, а местной общественностью, которая имеет такое же право на свои взгляды на русскую историю, как и коммунисты. В КПРФ же не хотят, чтобы сносили памятники Ленину? Их в стране тысячи, но почему тогда нужно препятствовать попытке почтить память одного из лидеров белогвардейцев, чья жизнь связана с Ростовом?
Тем более что в России есть только один памятник Врангелю — он был открыт всего семь лет назад в крымской Керчи около православного храма. Крым стал последним оплотом белогвардейцев, и из него, проиграв Гражданскую войну, они и покинули Россию. На днях, кстати, именно в Крыму, в Севастополе, ураган повредил установленный в позапрошлом году памятник "Сыновьям России, воевавшим в Гражданскую войну". Упала фигура красногвардейца, а белогвардеец остался стоять. Есть в этом определенная мистика, к тому же падение красного бойца произошло уже после того, как стало понятно, что в Ростове дело идет к сносу бюста Врангеля (его закрыли пленкой). Но фигуру красноармейца, конечно, восстановят, ведь смысл памятника в Севастополе как раз в примирении двух сторон Гражданской, окончании смуты. А вот бюст в Ростове не вернут на место, потому что для части наших граждан барон — "палач, вешатель, предатель". Так может, и не нужно их злить, провоцировать, тем более что бюст был открыт 7 ноября?
В Киеве демонтировали памятник А.С.Пушкину - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Киеве демонтировали памятник Пушкину
15 ноября, 14:13
Но подобная логика ущербна, потому что означает: мы не стремимся к примирению, мы по-прежнему выбираем одну сторону из закончившейся столетие назад смуты. То есть власть потакает одним взглядам на нашу историю — и загоняет в тень другие. Но так уже было в советские годы и чем это закончилось? Тем, что с началом перестройки разоблачение черных дел (выдуманных и реальных) Сталина подточило весь идеологический фундамент Компартии, которая сама сделала из него "фигуру умолчания". Почти такую же, какими были в советские годы и император Николай II, и барон Врангель — их, впрочем, разрешалось только ругать и обличать. Сейчас все изменилось?
Не совсем, если против скромного бюста последнего белогвардейского главкома кипят такие страсти. Для обличения барона используют даже цитату одного из его соратников, который в августе 1941-го написал: если бы Петр Врангель был жив, то "он, не задумываясь, пошел бы с немцами". Но, не говоря уже о том, что Врангель умер в 1928-м, абсолютное большинство белых генералов — при всей их ненависти к большевикам — не пошли на сотрудничество с Гитлером.
А вот ненависть нынешних наследников большевиков к барону вызывает глубокое сожаление и недоумение. С кем они до сих пор воюют? Потомки белых давно уже умерли, от воевавшего с красными казачества почти ничего не осталось — так что же настолько ненавидят обличители "палача и убийцы"? Только ли конкретного барона Врангеля?
Генерал-лейтенант Петр Федотов
В Крыму открыли памятник начальнику советской контрразведки Петру Федотову
7 ноября, 13:31
Конечно, нет. Бюст Врангеля был установлен на территории Второго Донского кадетского училища, которое носит имя императора Николая II. Канонизированного царственного страстотерпца некоторые наследники большевиков до сих пор называют "кровавым", хотя его кровь на руках именно красных. Но выступать против памятников Николаю II, которых в стране уже несколько, не так удобно (хотя были и попытки их уничтожения). Вот и отыгрываются на баронах и генералах. А так, если дать волю — в благом вроде бы намерении "не разжигать", не злить эту часть общества, — то и ростовское училище завтра переименуют, и памятники императору снесут.
Никто не хочет злить "красных" — наоборот, большая часть современных левых не только настроена патриотично, но и не хочет оскорблять своих "белых" оппонентов. Однако никто не имеет права запрещать нашим гражданам чтить память тех, кого они считают героями. Гражданская война закончена — и барон Врангель, и Дзержинский, и император Николай II, и Ленин стали частью нашей общей истории. Разделить которую неправильно и невозможно — и крайне опасно даже пытаться это делать.
Арт-объект Лыжник в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Пермском крае памятник лыжнику назвали мужем Аленки из Нововоронежа
13 октября, 23:31
 
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