https://ria.ru/20231130/osago-1912978024.html

Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года

Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года - РИА Новости, 30.11.2023

Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года

Единые страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государстве начнут выдавать владельцам транспортных средств в октябре 2024 года, заявил... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:43

2023-11-30T17:43

2023-11-30T17:43

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

авто

осаго

виктор пинский

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Единые страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государстве начнут выдавать владельцам транспортных средств в октябре 2024 года, заявил депутат Госдумы Виктор Пинский на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает sputnik.by. Парламентарии обсудили вопросы запуска единой системы автострахования, которая позволит гражданам обеих стран свободно перемещаться на своем транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов. "С 1 октября мы планируем запустить в работу электронный полис автострахования - единый для России и Беларуси", - сказал он после заседания корреспонденту Sputnik. По словам депутата, в первом квартале следующего года будут внесены соответствующие изменения в национальные законодательства Беларуси и России. "Да, с октября (2024 года – ред.) автовладельцы уже смогут получать единые полисы автострахования. Опять же: это срок, который нам пообещали (ведомства и структуры, участвующие в разработке данного модельного законодательного акта – ред.). Мы этот вопрос взяли на контроль, будем его курировать. Если будут опаздывать, будем помогать", - подчеркнул Пинский. Стоимость единой "автогражданки" Заместитель председателя комиссии по законодательству и регламенту союзного парламента Сергей Сивец, в свою очередь, рассказал журналистам, что ориентировочная дата имплементации модельного закона о создании единого ОСАГО (полиса обязательного страхования автогражданской ответственности) в национальные законодательства - февраль 2024 года. "Автостраховщиками будут разработаны правила, в которых будет регламентирована процедура признания того или иного случая страховым и порядка выплаты компенсаций", - пояснил он. Что касается стоимости единой "автогражданки", то депутаты рассчитывают, что она не будет превышать цену существующих полисов на рынке страховых услуг Белоруссии и России. "Принципиально подходили к вопросу, что эта стоимость не должна быть выше той, которая на сегодняшний день существует в Беларуси и России. Но мы настроены и уже ведем с профессиональными операторами страховых услуг разговоры о том, чтобы эта стоимость была ниже, чем существующие сегодня страховки", - констатировал белорусский депутат.

https://ria.ru/20231122/turpotok-1911137390.html

https://ria.ru/20231117/popravki-1910070166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, авто, осаго, виктор пинский