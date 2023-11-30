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Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года
Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года - РИА Новости, 30.11.2023
Единое ОСАГО Беларуси и России заработает в октябре 2024 года
Единые страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государстве начнут выдавать владельцам транспортных средств в октябре 2024 года, заявил... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:43
2023-11-30T17:43
2023-11-30T17:43
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
авто
осаго
виктор пинский
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Единые страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государстве начнут выдавать владельцам транспортных средств в октябре 2024 года, заявил депутат Госдумы Виктор Пинский на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает sputnik.by. Парламентарии обсудили вопросы запуска единой системы автострахования, которая позволит гражданам обеих стран свободно перемещаться на своем транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов. "С 1 октября мы планируем запустить в работу электронный полис автострахования - единый для России и Беларуси", - сказал он после заседания корреспонденту Sputnik. По словам депутата, в первом квартале следующего года будут внесены соответствующие изменения в национальные законодательства Беларуси и России. "Да, с октября (2024 года – ред.) автовладельцы уже смогут получать единые полисы автострахования. Опять же: это срок, который нам пообещали (ведомства и структуры, участвующие в разработке данного модельного законодательного акта – ред.). Мы этот вопрос взяли на контроль, будем его курировать. Если будут опаздывать, будем помогать", - подчеркнул Пинский. Стоимость единой "автогражданки" Заместитель председателя комиссии по законодательству и регламенту союзного парламента Сергей Сивец, в свою очередь, рассказал журналистам, что ориентировочная дата имплементации модельного закона о создании единого ОСАГО (полиса обязательного страхования автогражданской ответственности) в национальные законодательства - февраль 2024 года. "Автостраховщиками будут разработаны правила, в которых будет регламентирована процедура признания того или иного случая страховым и порядка выплаты компенсаций", - пояснил он. Что касается стоимости единой "автогражданки", то депутаты рассчитывают, что она не будет превышать цену существующих полисов на рынке страховых услуг Белоруссии и России. "Принципиально подходили к вопросу, что эта стоимость не должна быть выше той, которая на сегодняшний день существует в Беларуси и России. Но мы настроены и уже ведем с профессиональными операторами страховых услуг разговоры о том, чтобы эта стоимость была ниже, чем существующие сегодня страховки", - констатировал белорусский депутат.
https://ria.ru/20231122/turpotok-1911137390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, авто, осаго, виктор пинский
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Авто, ОСАГО, Виктор Пинский
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости
. Единые страховые полисы автогражданской ответственности в Союзном государстве начнут выдавать владельцам транспортных средств в октябре 2024 года, заявил депутат Госдумы Виктор Пинский на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает sputnik.by
.
Парламентарии обсудили вопросы запуска единой системы автострахования, которая позволит гражданам обеих стран свободно перемещаться на своем транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов.
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"С 1 октября мы планируем запустить в работу электронный полис автострахования - единый для России и Беларуси", - сказал он после заседания корреспонденту Sputnik.
По словам депутата, в первом квартале следующего года будут внесены соответствующие изменения в национальные законодательства Беларуси
и России.
"Да, с октября (2024 года – ред.) автовладельцы уже смогут получать единые полисы автострахования. Опять же: это срок, который нам пообещали (ведомства и структуры, участвующие в разработке данного модельного законодательного акта – ред.). Мы этот вопрос взяли на контроль, будем его курировать. Если будут опаздывать, будем помогать", - подчеркнул Пинский.
Стоимость единой "автогражданки"
Заместитель председателя комиссии по законодательству и регламенту союзного парламента Сергей Сивец, в свою очередь, рассказал журналистам, что ориентировочная дата имплементации модельного закона о создании единого ОСАГО (полиса обязательного страхования автогражданской ответственности) в национальные законодательства - февраль 2024 года.
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"Автостраховщиками будут разработаны правила, в которых будет регламентирована процедура признания того или иного случая страховым и порядка выплаты компенсаций", - пояснил он.
Что касается стоимости единой "автогражданки", то депутаты рассчитывают, что она не будет превышать цену существующих полисов на рынке страховых услуг Белоруссии и России.
«
"Принципиально подходили к вопросу, что эта стоимость не должна быть выше той, которая на сегодняшний день существует в Беларуси и России. Но мы настроены и уже ведем с профессиональными операторами страховых услуг разговоры о том, чтобы эта стоимость была ниже, чем существующие сегодня страховки", - констатировал белорусский депутат.