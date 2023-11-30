https://ria.ru/20231130/opek-1912987073.html
Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+
Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+ - РИА Новости, 30.11.2023
Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+
Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:12
2023-11-30T18:12
2023-11-30T18:48
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года", - сказал он.Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в июле рассказывал журналистам, что работает над расширением организации.Согласно данным Национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.
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опек, бразилия, в мире
Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+
Бразилия вступит в ОПЕК+ в январе 2024 года
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года", - сказал он.
Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в июле рассказывал журналистам, что работает над расширением организации.
Согласно данным Национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras
Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.
СМИ: ОПЕК+ достигла предварительного соглашения о сокращении добычи нефти