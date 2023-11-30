https://ria.ru/20231130/opek-1912987073.html

Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+

Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+ - РИА Новости, 30.11.2023

Источник рассказал, когда Бразилия вступит в ОПЕК+

Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:12

2023-11-30T18:12

2023-11-30T18:48

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бразилия присоединится к ОПЕК+ в январе 2024 года, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Бразилия войдет в ОПЕК+ с января 2024 года", - сказал он.Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в июле рассказывал журналистам, что работает над расширением организации.Согласно данным Национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.

https://ria.ru/20231130/neft-1912923957.html

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опек, бразилия, в мире