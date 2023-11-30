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В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком
Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:31
2023-11-30T20:31
2023-11-30T20:37
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Герасима Курина с 21 этажа на женщину с ее малолетним ребенком, находящимся в коляске, упал фрагмент остекления окна одной из квартир жилого дома. Девочка 2022 года рождения и ее мама доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком с 21 этажа
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"На улице Герасима Курина с 21 этажа на женщину с ее малолетним ребенком, находящимся в коляске, упал фрагмент остекления окна одной из квартир жилого дома. Девочка 2022 года рождения и ее мама доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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