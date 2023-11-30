https://ria.ru/20231130/okno-1913019684.html

В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком

В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком - РИА Новости, 30.11.2023

В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком

Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T20:31

2023-11-30T20:31

2023-11-30T20:37

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913020208_0:537:1199:1211_1920x0_80_0_0_57bda9285fa405c81407b0a013eae8ad.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Герасима Курина с 21 этажа на женщину с ее малолетним ребенком, находящимся в коляске, упал фрагмент остекления окна одной из квартир жилого дома. Девочка 2022 года рождения и ее мама доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20231129/magazin-1912744256.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва