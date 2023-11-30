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В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком - РИА Новости, 30.11.2023
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20:31 30.11.2023 (обновлено: 20:37 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/okno-1913019684.html
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком - РИА Новости, 30.11.2023
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком
Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T20:31
2023-11-30T20:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На улице Герасима Курина с 21 этажа на женщину с ее малолетним ребенком, находящимся в коляске, упал фрагмент остекления окна одной из квартир жилого дома. Девочка 2022 года рождения и ее мама доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком

В Москве часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком с 21 этажа

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком в Москве
Место происшествия, где часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где часть остекления окна квартиры упала на женщину с ребенком в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фрагмент остекления окна квартиры на западе Москвы упал с 21 этажа на женщину с малолетним ребенком, находившимся в коляске, они доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"На улице Герасима Курина с 21 этажа на женщину с ее малолетним ребенком, находящимся в коляске, упал фрагмент остекления окна одной из квартир жилого дома. Девочка 2022 года рождения и ее мама доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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