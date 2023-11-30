https://ria.ru/20231130/obstrely-1912784577.html
ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.11.2023
ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 49 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T01:12
2023-11-30T01:12
2023-11-30T01:13
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 49 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 49 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики - Донецка и Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 38 обстрелов.
https://ria.ru/20231130/nato-1912782319.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 15 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР