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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/obstrel-1913036866.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 22.35 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T22:52
2023-11-30T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
сша
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. ВСУ в 15.10 также сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Кроме того, с 18.55 до 19.55 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, горловка, украина, сша, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, США, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
ВСУ в 15.10 также сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Горловку.
Кроме того, с 18.55 до 19.55 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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