https://ria.ru/20231130/obstrel-1913036866.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 22.35 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:52

2023-11-30T22:52

2023-11-30T22:52

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. ВСУ в 15.10 также сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Горловку. Кроме того, с 18.55 до 19.55 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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в мире, горловка, украина, сша, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины