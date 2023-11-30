Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 22.35 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
ВСУ в 15.10 также сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Горловку.
Кроме того, с 18.55 до 19.55 украинские войска подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.